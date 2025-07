Ali Wukovits fällt nach großer Operation lange aus

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg muss für längere Zeit auf Stürmer Ali Wukovits verzichten.

Der 29-jährige gebürtige Wiener musste sich nach anhaltenden Beschwerden einer Hüftoperation unterziehen.

Ali Wukovits hatte in den letzten Jahren zunehmend mit Problemen im Unterkörperbereich zu kämpfen, die nun einen operativen Eingriff erforderlich machten. Die Hüftoperation wurde am letzten Donnerstag durchgeführt, dem Stürmer geht es den Umständen entsprechend gut. Schon in den nächsten Tagen beginnt die Therapie, Wukovits wird der Mannschaft aber mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen.

Wukovits kam 2021 von den Vienna Capitals nach Salzburg und wurde mit den Red Bulls in den letzten vier Jahren viermal Champion der win2day ICE Hockey League. In diesem Zeitraum kam er in 190 Ligaspielen auf 25 Tore und 63 Assists. In der letzten Saison konnte er im Grunddurchgang aufgrund einer Unterkörperverletzung nur 20 Spiele bestreiten, war in den Playoffs aber wieder bei allen Spielen im Einsatz.

