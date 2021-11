Alexander Sulzer nimmt seine Arbeit auf

Anzeige Crimmitschau. (PM Eispiraten / EM / DEG) In der Kabine der Eispiraten und auf dem Eis des Sahnparks kehrt wieder ein Hauch von...

Crimmitschau. (PM Eispiraten / EM / DEG) In der Kabine der Eispiraten und auf dem Eis des Sahnparks kehrt wieder ein Hauch von Leben ein.

Nachdem sich das komplette Team nach mehreren Corona-Fällen in Quarantäne befand, kehren aktuell Tag für Tag Spieler wieder zurück auf das Eis. Betreut werden sie dabei von Alexander Sulzer, welcher am gestrigen Dienstag seine Arbeit als Assistenz- und Developmentcoach aufnahm, zunächst aber vor ganz anderen Aufgaben steht.

Der 37-Jährige, ehemalige NHL-Verteidiger fungiert derzeit nämlich noch als Alleinunterhalter. Co-Trainer-Kollege Andrew Hare und Chefcoach Marian Bazany befinden sich nämlich noch immer in Quarantäne und können erst in den kommenden Tagen ihre Arbeit wieder aufnehmen. Derweil muss Alexander Sulzer nun täglich Spieler integrieren, welche aus der häuslichen Isolation und anschließenden Testungen in den Trainingsalltag zurückkehren. Über „Return To Play“ werden die Cracks der Eispiraten außerdem weitere Belastungstests absolvieren müssen. So werden sie sicher in den Sportalltag zurückgeführt und auf die Spiele in der DEL2 vorbereitet.

“Die Gesundheit der Spieler ist jetzt das Wichtigste. Nachdem sie die ärztlichen Tests und Untersuchungen bestanden haben, werden wir sie behutsam, unter Einhaltung des „Return to Play“-Protokolls, wieder ins Training einbauen. Es ist natürlich toll, dass endlich wieder ein wenig Leben in die Kabine und auf das Eis zurückkehrt. Die Jungs sind voller Tatendrang und können es kaum erwarten, wieder zu spielen”, sagt Sulzer.

Alexander Sulzer selbst gehört seit Saisonbeginn zum Trainerteam der Eispiraten. Der gebürtige Kaufbeurer startete zunächst als Skilltrainer. Gestern nahm er dann seine Arbeit als neuer Assistenz- und Developmentcoach auf. Für diese Aufgabe bringt der ehemalige Verteidiger viel Erfahrung mit. So kann Sulzer auf eine lange und erfolgreiche Karriere mit Stationen in der DEL und der NHL zurückblicken.

Eine Karriere wie im Bilderbuch

„Sulzi“ erlernte seinen Sport in Kaufbeuren. Aufgrund seines Talents und seiner Leistungen beim ESVK entdeckte ihn 2002 der DEL-Club Hamburg Freezers, wo der Linkschütze seine ersten Einsätze im Eishockey-Oberhaus absolvierte. 2003 verpflichtete ihn die DEG, wo er sich in den folgenden vier Saisons endgültig in der DEL etablierte. Ebenfalls 2003 hatten ihn bereits die Nashville Predators aus der NHL in der dritten Runde gedraftet.

Nach vier erfolgreichen Saisons in Düsseldorf (u.a. mit der Vize-Meisterschaft und dem Pokalsieg 2006) erfolgte dann 2007 der Wechsel nach Nordamerika. Zunächst verteidigte er bei den Milwaukee Admirals in der AHL, bevor er 2008 für Nashville in der Eliteliga NHL debütierte. Nach den drei Jahren bei den Predators folgten die Stationen Florida Panthers, Vancouver Canucks und Buffalo Sabres. Insgesamt absolvierte Sulzer beachtliche 131 NHL-Partien, in denen ihm sieben Tore und 15 Vorlagen gelangen.

Nachdem er schon 2012 im Zuge des Spielerstreiks in der NHL für einige Wochen den ERC Ingolstadt verstärkt hatte, folgte 2014 die endgültige Rückkehr nach Deutschland. Fünf Jahre spielte er für die Kölner Haie, ehe sich 2019 sein Karriere-Kreis schloss, als er wieder bei der Düsseldorfer EG unterschrieb. Allerdings kam er für den achtmaligen Meister aufgrund seiner Erkrankung auf keinen Einsatz mehr. Insgesamt bestritt er 451 Partien in der DEL mit 36 Treffern und 112 Vorlagen, dazu kommen zahlreiche Länderspiele und Teilnahmen an großen Turnieren für Deutschland.

