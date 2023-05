Alexander Seifert bleibt eine Rakete

Limburg. (PM EGDL) Auch der gebürtige Dresdner Alexander Seifert bleibt der EG Diez-Limburg in der Regionalliga-West erhalten. 2019 kam Alexander Seifert mit 24 Jahren...

Limburg. (PM EGDL) Auch der gebürtige Dresdner Alexander Seifert bleibt der EG Diez-Limburg in der Regionalliga-West erhalten.

2019 kam Alexander Seifert mit 24 Jahren nach Diez an den Heckenweg und absolvierte neben dem Sport noch eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement bei einem der Sponsoren. Nach der Lehre wechselte „Seifi“, so wie er von seinen Teamkameraden gerufen wird, an eine seiner alten Wirkungsstätte zu den Rostock Piranhas. Dort bestritt er jedoch nur 27 Partien und kehrte noch während der Saison an den Heckenweg zurück. Insgesamt kommt der 28-Jährige bei den Rockets mittlerweile auf 121 Spiele mit 16 Toren sowie 70 Assists.

Alex Seifert gibt sich optimistisch und freut sich zudem auf ein Wiedersehen mit Carsten Gosdeck: „Es freut mich, dass ein grundlegender Kern der Mannschaft aus den vorherigen Jahren erhalten bleibt. Die letzte Spielzeit war nicht die einfachste, gerade für mich persönlich. Ich hoffe, dass wir die kommende Saison problemfrei aufspielen können, gespickt mit vielen Erfolgen auf und neben dem Eis. Der ausschlaggebenste Grund meinen Vertrag zu verlängern, war die Verpflichtung von Carsten Gosdeck als Trainer. Ich kenne und schätze ihn schon sehr lange und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Innerhalb der Mannschaft möchte ich eine führende Rolle übernehmen, gerade auch den jüngeren Spielern helfen und für sie da sein. Mit der EGDL ins fünfte Jahr zu gehen, ist schon etwas Besonderes. Diez-Limburg ist mittlerweile eine zweite Heimat für mich geworden.“

Für Carsten Gosdeck war die Vertragsverlängerung von Seifert ein wichtiger und richtiger Schritt. Der Coach zeigt sich zufrieden und sagt: „Mit Alex habe ich bereits 2013 in Dresden zusammengespielt. Damals war er ein ganz junger Spieler in seinem ersten Jahr. Man sah da bereits, dass er ein guter Verteidiger ist: Groß gewachsen, mit Übersicht im Spiel. Ich habe mir letzte Saison ein Spiel in Diez angeschaut und natürlich auch auf Alex geachtet. Mir war klar, dass ich Seifi auf jeden Fall an Board haben möchte. Ich freue mich, dass er den Weg mit in die Regionalliga geht, da er ohne Probleme bei anderen Vereinen hätte unterkommen können. Seifi ist als gestandener Verteidiger zu einem Spieler mit Führungsqualitäten herangewachsen, ich erwarte daher einiges von ihm. Er wird der Mannschaft sehr stark weiterhelfen und innerhalb des Teams eine Führungspersönlichkeit sein, die den jungen Spielern weiterhelfen kann. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Dass mit Seifert mittlerweile der siebte Spieler aus der vergangenen Oberliga-Saison verlängert hat, ist ein weiteres starkes Zeichen für die anstehende Runde.

Folgender Kader der Saison 2023/24 wurde bisher veröffentlicht:

Tor: Tim Marco Stenger

Verteidigung: Lorenzo Valenti, Torben Reuner, Alexander Seifert

Sturm: Paul König, Marcel Kurth, Brendan Nehmer, Niko Lehtonen, Horka Sekesi

