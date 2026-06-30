Alexander Schmidt verlässt die Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Verteidiger Alexander Schmidt werden zur Saison 2026/27 getrennte Wege gehen.

Der 23-Jährige erhält kein neues Vertragsangebot.

Der gebürtige Kölner wechselte vor der Saison 2023/24 aus dem Nachwuchs der Kölner Haie nach Westsachsen. In den vergangenen drei Spielzeiten absolvierte Schmidt insgesamt 134 DEL2-Partien für die Eispiraten und steuerte dabei vier Vorlagen bei. Über Förderlizenzen sammelte der Verteidiger zudem Spielpraxis in der Oberliga und lief sowohl für die KSW IceFighters Leipzig als auch für die Saale Bulls Halle auf.

Die Eispiraten Crimmitschau bedanken sich bei Alexander Schmidt für seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren und wünschen ihm sowohl privat als auch sportlich alles Gute für seine Zukunft.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Alexander Schmidt @ Elite Prospects

351 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro