Alexander Schmidt verlässt die Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Verteidiger Alexander Schmidt werden zur Saison 2026/27 getrennte Wege gehen.
Der 23-Jährige erhält kein neues Vertragsangebot.
Der gebürtige Kölner wechselte vor der Saison 2023/24 aus dem Nachwuchs der Kölner Haie nach Westsachsen. In den vergangenen drei Spielzeiten absolvierte Schmidt insgesamt 134 DEL2-Partien für die Eispiraten und steuerte dabei vier Vorlagen bei. Über Förderlizenzen sammelte der Verteidiger zudem Spielpraxis in der Oberliga und lief sowohl für die KSW IceFighters Leipzig als auch für die Saale Bulls Halle auf.
Die Eispiraten Crimmitschau bedanken sich bei Alexander Schmidt für seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren und wünschen ihm sowohl privat als auch sportlich alles Gute für seine Zukunft.
Seine Karriere in Zahlen
Source: Alexander Schmidt @ Elite Prospects
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