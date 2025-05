Alexander Oblinger: „Ich bin dankbar fÃ¼r jede UnterstÃ¼tzung, jedes GesprÃ¤ch und jeden einzelnen Moment, den ich mit euch erleben durfte“

Augsburg. (PM Panther) Mit fortschreitender Kaderplanung haben die Panther die Entscheidung getroffen, Alexander Oblinger kein Angebot zur Vertragsverlängerung vorzulegen.

Nach zwei Spielzeiten im Trikot seines Heimatclubs wird der 36-jährige Angreifer Augsburg verlassen.

Insgesamt 103-mal lief Alexander Oblinger in der PENNY DEL für die Augsburger Panther auf. Dabei stehen für den gebürtigen Fuggerstädter 18 Tore und elf Assists in der Statistik. Insgesamt hat der Rechtsschütze in 16 Jahren bereits 769 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga bestritten. 2009 wurde Oblinger als junger Spieler mit den Eisbären Berlin erstmalig Deutscher Meister, 2014 folgte mit dem ERC Ingolstadt sein zweiter Titelgewinn im deutschen Oberhaus.

Alexander Oblinger: „Nach vielen Jahren im Profi-Eishockey war es für mich etwas ganz Besonderes, nach Augsburg zurückzukehren und das Trikot der Panther im Curt-Frenzel-Stadion tragen zu dürfen. Diese Zeit war für mich nicht nur sportlich, sondern auch persönlich von großer Bedeutung. Ich bin dankbar für jede Unterstützung, jedes Gespräch und jeden einzelnen Moment, den ich mit euch erleben durfte. Ein großes Dankeschön an alle, die mich in den vergangenen zwei Jahren begleitet und unterstützt haben – auf und neben dem Eis.“

Die Augsburger Panther danken Alexander Oblinger für seinen immer unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft nur das Beste.

