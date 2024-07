Alexander Lauer und David Dolinenko wechseln an die Strobelallee – Dustin Demuth beendet seine Karriere!

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund können die nächsten Verpflichtungen von neuen jungen Spielern bekannt geben. Mit Alexander Lauer und David Dolinenko wechseln zwei...

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund können die nächsten Verpflichtungen von neuen jungen Spielern bekannt geben.

Mit Alexander Lauer und David Dolinenko wechseln zwei Spieler aus dem DNL-Nachwuchs der Iserlohn Roosters nach Dortmund.

Alexander Lauer, gebürtig aus Münster, begann das Schlittschuhlaufen in Hamm und wechselte über die Zwischenstationen Brackwede und Herford in das Nachwuchsprogramm der Young Roosters, wo er alle Spielklassen durchlief. In seiner letzten Saison konnte er mit einer Förderlizenz Trainings- und Spielpraxis in der Seniorenmannschaft der Hammer Eisbären erproben, wo sich der groß gewachsene Verteidiger mit einem Einsatz in der Oberliga belohnen durfte. Da er als Jahrgang 2004 nun aus dem Juniorenbereich entwachsen ist, bietet der Wechsel nach Dortmund den nächsten Schritt seiner Entwicklung.

David Dolinenko begann seine Eishockeyzeit in Königsborn, spielte dann von 2017 bis 2019 im U14- und U15-Nachwuchs der Eisadler, von wo aus er nach Iserlohn wechselte. Nun kommt der 19-jährige Stürmer zurück und versucht sich im Seniorenbereich der Eisadler durchzusetzen.

Matthias Potthoff zu den beiden Neuzugängen: „Die Verpflichtung von Alexander und David unterstreichen unsere Ambitionen, uns für die Zukunft mit jungen Spielern breiter aufzustellen. Beide erhielten in Iserlohn eine gute Ausbildung, nun gilt es den Schritt in den Seniorenbereich anzunehmen und hart zu arbeiten. Sie werden um ihre Plätze kämpfen und damit für mehr Tiefe im Kader sorgen.“

Gleichzeitig möchten die Eisadler an dieser Stelle Dustin Demuth verabschieden. Der Mittelstürmer ging nach vielen namhaften Stationen drei Jahre lang für die Eisadler aufs Eis und erzielte dabei für den Verein 16 Tore und 33 Vorlagen. Nach seiner schweren Kopfverletzung samt Gehirnerschütterung am Ende der Playoffs entschied sich Dustin nun seine Karriere zunächst zu beenden. „Wir wünschen Dustin alles erdenklich Gute zur vollständigen Genesung und bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz im Eisadlertrikot,“ so Potthoff.

Die Eisadler setzen mit den Neuzugängen damit weiter auf den Ausbau des Kaders mit jungen Talenten. Die Planungen weiterer Verstärkungen laufen auf Hochtouren, sodass hier bald Vollzug gemeldet werden kann.

Kaderübersicht

Torhüter

Nico Menke, Lennard Brunnert, Marko Brlic (Neusser EV)

Verteidiger

Simon Nemec (HK Mlada Boleslav U20), Alexander Lauer (Young Roosters), Robin Poberitz, Jan Wiechert, Dominik Scharfenort, Tommy Kuntu-Blankson, Malte Bergstermann

Stürmer

Dario Walkenhorst (Herforder EV U20), Janis Moritz Bode (Herforder EV U20), David Dolinenko (Young Roosters), Ben Busch, Corin Rosenthal, David Woltmann (Herforder EV U20), Kevin Trapp, Martin Benes, Oliver Kraft, Kevin Thau