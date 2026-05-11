Alexander Fichtner bleibt den Löwen treu!

Bad Tölz. (PM Löwen) In sein bereits fünftes Profi-Jahr wird Verteidiger Alexander Fichtner in der Saison 26/27 gehen.

Der Vertrag mit dem Eigengewächs wurde um ein weiteres Jahr verlängert! An der Seite von Karel Klikorka verbuchte der 23-Jährige seine punktemäßig beste Spielzeit bislang und hatte mit +44 die beste +/- Statistik aller Tölzer Verteidiger. „Alex Fichtner ist ein sehr wichtiger Baustein unserer Mannschaft. Neben seinen Stärken auf dem Eis ist er in der Kabine trotz seiner jungen Jahre zum Führungsspieler gereift und stellt sich jeder Herausforderung. Er gehört hier einfach her“, freut sich TEG-Geschäftsführer Fabian Schlager über den Verbleib Fichtners.

2020-21 schaffte der in Prien am Chiemsee geborene Fichtner den Sprung aus dem eigenen Nachwuchs in den DEL2-Kader und ist seitdem nicht mehr aus der Defensive der Buam wegzudenken.

Cheftrainer Axel Kammerer bescheinigt ihm ebenfalls eine sehr positive Entwicklung: „Er ist schon jetzt ein sehr erfahrener Spieler, sehr kräftig und zweikampfstark. Seine Rolle neben Karel Klikorka im ersten Verteidigerpaar hat er letzte Saison sehr gut ausgefüllt. Darüber hinaus ist er bei Teamkollegen und Fans gleichermaßen sehr beliebt und einfach ein guter Typ.“

„Ich freue mich und ich bin stolz, weiterhin für die Löwen spielen zu dürfen. Wir haben einiges vor und wollen kommende Saison einen weiteren Schritt nach vorne machen“, blickt Fichtner optimistisch auf die Saison 2026/27.