Alexander Dosch wechselt vom DEL2-Vizemeister Ravensburg zu den Islanders

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders können einen weiteren Neuzugang präsentieren.

Alexander Dosch wechselt vom DEL2-Vizemeister Ravensburg Towerstars an den bayerischen Bodensee. In Lindau ist der 21 Jahre alte Stürmer kein Unbekannter, denn in der Saison 2020/2021 war er bereits als Förderlizenzspieler schon fünfmal für die Lindauer auf dem Eis. „Ich denke es spricht für uns, dass ein junger talentierter Spieler wie Alexander aus der DEL2 zu uns kommt, um einen neuen Anlauf zu nehmen“, kommentierte der Sportliche Leiter Milo Markovic die Neuverpflichtung. „Lindau ist für Alex eine Möglichkeit, als junger Spieler noch mehr Eiszeiten zu bekommen, aber auch um mehr Verantwortung zu übernehmen, um sich weiterzuentwickeln.“

Alexander Dosch ist in Regensburg geboren und erlernte beim Oberligakonkurrenten der Islanders, den Eisbären Regensburg, das Eishockey spielen. Über alle Jugendmannschaften der Donaustädter

Diente er sich hoch bis in den Oberligakader der Regensburger, wo er in der Saison 2018/2019, als gerade einmal 17-Jähriger, auch schon Oberligaluft bei den Eisbären sammeln durfte. In der Saison 2019/2020 war er ausschließlich in der U20-DNL-Mannschaft der Jung-Eisbären Regensburg eingesetzt, ehe er nach Ravensburg wechselte und im Rahmen dieses Wechsels auch als Förderlizenz-Spieler in Lindau schon zeigen konnte, was er kann. In der nun abgelaufenen Spielzeit war Dosch dauerhaft im Kader der Towerstars eingesetzt. In Lindau möchte er mit seiner Erfahrung aus mehr als 90 DEL2-Spielen trotz seines noch jungen Alters vorangehen.

Kaderstatus 2022|2023 zum 24.04.2022:

Tor: Matthias Nemec

Verteidigung: Alexander Biberger (Neu: Starbulls Rosenheim), Fabian Birner, Daniel Stiefenhofer (Neu: Bayreuth Tigers), Raphael Grünholz (Vertrag verlängert), Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert), Robin Wucher (Vertrag verlängert),

Sturm: Ludwig Danzer (Neu: Augsburger EV), Alexander Dosch (Neu: Ravensburg Towerstars), Andreas Farny, Florian Lüsch, Corvin Wucher (Vertrag verlängert), Marvin Wucher (Vertrag verlängert)

Trainer: Stefan Wiedmaier (Vertrag verlängert)