Alexander Dosch verlÃ¤ngert seinen Kontrakt bei den EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders können nach Andreas Farny eine weitere Vertragsverlängerung präsentieren. Stürmer Alexander Dosch bleibt ein weiteres Jahr am bayerischen Bodensee.

Der 21 Jahre alte, aber schon erfahrene Stürmer hat sich trotz Angeboten von anderen, auch höherklassigen Eishockeystandorten bewusst für einen Verbleib bei den Lindauern entschieden. „Die Entscheidung in Lindau zu verlängern, ist mir nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr leichtgefallen. Das Umfeld beim EVL und das Klima im Team sind super, sodass ich mich in diesem Umfeld noch ein weiteres Jahr in der Oberliga entwickeln möchte“, so Alexander Dosch.

Der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic, meinte zur Verlängerung mit dem Stürmer: „Es freut uns sehr, das Alexander sich für den Verbleib beim EVL entschieden hat. Er hat diese Spielzeit eine tolle Entwicklung hinter sich und wir sind davon überzeugt, dass er nächste Saison wieder eine wichtige Rolle für uns einnehmen wird.“ Mit seiner Erfahrung aus 90 DEL2-Spielen und einer bisher starken Saison im Trikot der Lindauer will der Stürmer trotz seines noch jungen Alters weiter voran gehen und mit den Lindauern noch einiges erreichen. Bisher konnte Alexander in 35 Saisonspielen für die Inselstädter 31 Scorerpunkte sammeln. Dabei erzielte er 18 Tore und konnte 13 Assists geben.

Alexander Dosch ist in Starnberg geboren und erlernte beim aktuellen DEL2-Klub, den Eisbären Regensburg, das Eishockey spielen. Über alle Jugendmannschaften der Donaustädter diente er sich hoch bis in den Oberligakader der Regensburger. In der Saison 2018/2019 sammelte er mit gerade einmal 17 Jahren auch schon Oberligaluft bei den Eisbären. In der folgenden Saison spielte er ausschließlich in der U20-DNL-Mannschaft der Jung-Eisbären Regensburg. Danach wechselte Dosch nach Ravensburg. Im Rahmen dieses Wechsels war er auch da schon als Förderlizenz-Spieler in Lindau. Und konnte zeigen, was er kann. In der Spielzeit 2021/2022 war Dosch dauerhaft im Kader der Towerstars eingesetzt und stand dort mit den Ravensburgern im Finale der DEL2. Im Anschluss an die Saison wechselte er dann nach Lindau und die Reise mit den Inselstädtern geht nun also noch in mindestens eine weitere Saison.

EV Lindau Islanders reisen zum Deggendorfer SC

Spannender Dreikampf um die Pre-Play-off-Plätze

Lindau (EVL) – Die heiße Phase bis zum Hauptrundenende ist eingeläutet: Nach dem 5:3-Sieg am Dienstagabend in Füssen eroberten die EV Lindau Islanders erstmals den zehnten Platz der Oberliga Süd, der zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigen würde. Zufrieden gibt sich damit in Lindau aber keiner, denn bis zum Ende der Hauptrunde wird es ein Dreikampf um zwei Plätze zwischen Bad Tölz, Passau und Lindau bleiben. Die Aufgabe am Sonntag (12. Februar / 18:45 Uhr) beim Topteam des Deggendorfer SC ist zwar kein Kinderspiel. Aber in allen Spielen gegen die Niederbayern haben die Lindauer nie schlecht ausgesehen, wenn auch noch kein Punkt geholt werden konnte. Das Spiel gibt es wie gewohnt, auch live und kostenpflichtig, auf SpradeTV zu sehen.

Die Gastgeber rangieren aktuell auf Platz drei der Tabelle, nach vorn und nach hinten beträgt der Abstand jeweils gut acht Punkte. Damit liegen die Deggendorfer, deren Ziel es vor Saisonbeginn war, an der Tabellenspitze mitzumischen, voll im Soll.

Für die Lindauer wird es einmal mehr darum gehen, den Aufbau des Topteams dauerhaft zu stören, damit der DSC mit seiner guten Offensive nicht ins Spiel kommen kann. Wie das gelingen kann, haben die Lindauer in den ersten drei Aufeinandertreffen schon gezeigt. Mit Willen und Leidenschaft bot man den Deggendorfern in Lindau jeweils 60 Minuten Paroli und war in beiden Spielen eigentlich das bessere und aktivere Team, dennoch musste man sich am Ende mit 0:3 und 1:3 geschlagen geben. Denn im Gegensatz zu den Islanders, nutzten die Donaustädter ihre Chancen eiskalt und entführten so die Punkte aus dem Eichwald. Zudem brachte der Ex-DEL-Goalie Timo Pielmeier die Stürmer der Islanders mit seinen Paraden regelmäßig zur Verzweiflung. Sein Bruder Thomas, Kapitän des DSC, wird am Sonntag aufgrund einer Verletzung nicht dabei sein können. Beim ersten Spiel dieser Saison in Deggendorf mussten sich die Islanders ebenfalls knapp geschlagen geben, als man in einer guten Partie knapp mit 2:3 verlor.

Im nun vierten Aufeinandertreffen dieser Spielzeit wollen die Islanders deshalb erstmals Punkte gegen den Favoriten aus Niederbayern einfahren. Mit dem Rückenwind der letzten Wochen und vom Sieg in Füssen ist bei den Islanders auch das Selbstvertrauen vor dem Tor wieder zurückgekehrt. Ebenso agiert die Abwehr der Lindauer seit Wochen stark. Wenn man deshalb erneut eine gute Leistung auf das Eis bringt, sind für die Inselstädter auch beim Tabellendritten in Deggendorf Punkte absolut im Bereich des Möglichen. Wichtig wären Punkte auch, um sich gegen die Konkurrenten aus Passau und Tölz einen Vorteil zu verschaffen, denn jeder Punkt und jedes Tor könnte im Endspurt um die entsprechenden Tabellenplatzierungen sehr wichtig sein.

