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Home Transfer-News Alexander Brunner bleibt ein Wildpferd
Transfer-NewsWipptal Broncos Weihenstephan

Alexander Brunner bleibt ein Wildpferd

10. Juni 20261 Mins read36
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Alexander Brunner - © Sterzing Broncos
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Sterzing. (PM Broncos) Alexander Brunner wird auch in der kommenden Meisterschaft für die Wipptal Broncos auflaufen.

Der gebürtige Wipptaler geht somit bereits in seine sechste Saison mit den Wildpferden, nachdem er zunächst bei den Rittner Buam den Sprung in die Alps Hockey League schaffte. Für die Blau-Weißen stand Brunner bisher 195 Mal auf dem Eis. Der 24-Jährige entwickelte sich über die Jahre zu einem grundsoliden Verteidiger und ist mittlerweile nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken.

Dies zeigen auch die Statistiken der letzten Saisonen. Bei den Torbeteiligungen legte Brunner von Jahr zu Jahr zu und konnte in der abgelaufenen Meisterschaft insgesamt 7 Scorer verbuchen. Noch beeindruckender ist seine +- Wertung. Nach einer schwächeren ersten Saison (-4) lag dieser Wert im letzten Jahr bei (+12). Mit dieser stetigen Leistungssteigerung wird Alexander Brunner auch in der kommenden Saison ein wichtiger Bestandteil der Wipptaler Verteidigung sein.

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