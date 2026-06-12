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Alexander Biberger bleibt bei den Passau Black Hawks

12. Juni 20261 Mins read81
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Alexander Biberger - © Peter Lion Starbulls-Media
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Passau. (PM Blackhawks) Der Kader der Passau Black Hawks nimmt weiter Gestalt an.

Die Verantwortlichen der Dreiflüssestädter haben sich mit Verteidiger Alexander Biberger auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Der 25-Jährige war zur Saison 2025/26 von den Höchstadt Alligators nach Passau gewechselt. Trotz einer schweren Beinverletzung kam Biberger in der Hauptrunde auf 32 Einsätze und absolvierte zudem fünf Spiele in den Oberliga-Playoffs. Mit zwei Toren und 15 Vorlagen trug er zur besten Spielzeit der Vereinsgeschichte bei.

Der gebürtige Wasserburger wurde im Nachwuchs der Starbulls Rosenheim ausgebildet. Erste Oberliga-Erfahrung sammelte Biberger 2022 bei den Lindau Islanders. Über die Stationen Peiting und Höchstadt führte ihn sein Weg schließlich nach Passau, wo er sich nach eigenen Worten sehr wohlfühlt. „Mir hat es von Tag eins an sehr gut in Passau gefallen. Daher war für mich auch sehr früh klar, meinen Vertrag bei den Black Hawks zu verlängern. Ich freue mich auf die anstehende Saison, insbesondere auf die Spiele in der Eis-Arena Passau mit unseren lautstarken Fans“, sagt Biberger.

Auch der sportliche Leiter Tom Horschel zeigt sich erfreut über die Zusage des Verteidigers: „Wir freuen uns natürlich, dass wir uns mit Alex Biberger auf eine Vertragsverlängerung verständigen konnten. Alex ist ein technisch versierter Rechtsschütze, der in der Verteidigung Ruhe ausstrahlt und für seinen guten Spielaufbau bekannt ist. Dazu ist er auch in der Offensive ein wichtiger Faktor – mit seinem Spielverständnis an der blauen Linie und im Powerplay.“ -czo

Kader der Passau Black Hawks

Torhüter: Marco Eisenhut
Verteidigung: Tom Horschel, Alexander Biberger
Angriff: Andrew Schembri, Sascha Maul

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