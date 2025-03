Alex WeiÃŸ: „FÃ¼r mich stand auÃŸer Frage, dass ich nur hier in Krefeld weitermache“

Krefeld. (PM Pinguine) Unmittelbar vor dem Beginn der Playoffs dürfen die Krefeld Pinguine vermelden, dass sie den Vertrag mit Kapitän Alexander Weiß um ein Jahr verlängert haben.

Der 38-Jährige ist seit der Saison 2021/22 bei den Pinguinen und geht somit in die fünfte Spielzeit in der Seidenstadt. In 220 Spielen hat Weiß, der seit der letzten dem Abstieg der Pinguine das „C“ auf der Brust trägt, 143 Punkte erzielt. In der vergangenen Saison war er mit 40 Punkten in 59 Spielen der teaminterne Topscorer.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Alexander Weiß hat sich auch in dieser Saison als absoluter Führungsspieler und Kämpfer bewiesen, den wir in allen Spielsituationen einsetzen konnten. Dank seiner Erfahrung sehen wir ihn weiterhin als Verstärkung unseres Kaders und freuen uns daher mit Alexander auch in der kommenden Saison planen zu können.“

Alexander Weiß: „Für mich stand außer Frage, dass ich nur hier in Krefeld weitermache, da sich meine Familie und ich in der Stadt und im Verein sehr wohlfühlen. Ich freue mich, dass die Organisation weiterhin Vertrauen in meine Arbeit legt und bin gespannt auf die nächste Saison. Ich bin überzeugt, dass Thomas Popiesch weiterhin die Rolle für mich findet, die zu mir passt. In den kommenden Wochen liegt unser Fokus jedoch ausschließlich auf den Playoffs und den anstrengenden Herausforedungen, die uns als Team bevorstehen.“

Der viermalige Deutsche Meister Weiß kann auf insgesamt 827 Spiele (170 Tore, 181 Vorlagen) in der DEL zurückblicken. Seine DEL-Karriere begann der in Titisee-Neustadt geborene Linkschütze 2005/06 bei den Eisbären Berlin ehe sein Weg über Köln, Wolfsburg und den Schwarzwald führte. Nach dem Abstieg mit dem KEV blieb Weiß den Pinguinen als Führungsspieler in der DEL 2 erhalten.

