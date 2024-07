Alex Vladelchtchikov erhÃ¤lt FÃ¶rderlizenz fÃ¼r Fischtown Pinguins

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Alexander Vladelchtchikov, Neuzugang der Eispiraten Crimmitschau, erhält eine Förderlizenz für die Fischtown Pinguins in der DEL. Der 19-Jährige, der bis zuletzt...

Der 19-Jährige, der bis zuletzt für die Kölner Junghaie in der DNL und die Füchse Duisburg in der Oberliga Nord spielte, wird Teile der Vorbereitung in Bremerhaven absolvieren und hat außerdem Aussicht auf Spiele im deutschen Eishockey-Oberhaus. Bereits in der zurückliegenden Saison konnte Vladelchtchikov mehrere Trainingseinheiten beim Eispiraten-Kooperationspartner absolvieren.

„Alex hat in den Trainingseinheiten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er ist läuferisch sehr gut ausgebildet und bringt auch die nötige Einstellung zum Sport mit. Wir freuen uns, dass wir einen lernwilligen und hungrigen Spieler auf seinem Weg unterstützen können“, erklärt Sebastian Furcher, Sportdirektor der Fischtown Pinguins.

„Wir verpflichten junge Talente, um Sie auf ihren Weg in die DEL zu unterstützen. Deshalb freut es mich besonders, dass Alexander, nach gemeinsamer Absprache mit Bremerhaven, jetzt einen Großteil der Vorbereitung bei den Fischtown Pinguins verbringen darf. Fleiß wird belohnt – in diesem Fall mit einer Förderlizenz für Bremerhaven“, sagt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.