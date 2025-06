Alex Vladelchtchikov bleibt ein Eispirat

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau führen auch zur Saison 2025/26 die Zusammenarbeit mit Alex Vladelchtchikov fort.

Der 20-jährige Verteidiger, der im vergangenen Sommer aus der Nachwuchsschmiede der Kölner Haie nach Westsachsen kam, wird seinen zweijährigen U21-Fördervertrag erfüllen, soll an der Waldstraße den nächsten Entwicklungsschritt gehen und, wie auch schon zum Ende der Vorsaison, weitere Spielpraxis über eine Förderlizenz in der Oberliga sammeln.

„Ich will mir mehr Eiszeit erarbeiten, mich persönlich weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Team, nach einer starken Vorbereitung, erfolgreich in die Saison starten“, erklärt Vladelchtchikov.

„Vladi hat zum Ende der letzten Saison viel Eiszeit in der Oberliga sammeln dürfen und wir hoffen, dass er diese Saison den nächsten Schritt macht und sich viel Eiszeit in unserem Team verdient“, sagt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Alex Vladelchtchikov ist in Köln geboren und spielte dort bis zum letzten Sommer auch im Nachwuchs der Haie – und das überaus erfolgreich. Als U-Nationalspieler wurde er mehrfach als wertvollster Nachwuchsspieler ausgezeichnet. Neben 32 DEL2-Partien in seiner Premierensaison bei den Eispiraten, bestritt der Abwehrmann auch 20 Partien für die Saale Bulls Halle in der Oberliga. Ausgestattet mit einer Förderlizenz, erzielte er auch einen Treffer für die Sachsen-Anhalter.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Kevin Reich, Christian Schneider

Abwehr: Mirko Sacher, Gregory Kreutzer, Ole Olleff, Alexander Schmidt, Alex Vladelchtchikov

Angriff: Corey Mackin (AL), Tim Lutz, Dylan Wruck, Ladislav Zikmund, Denis Shevyrin, Till Michel, Johannes Schmid, Nikolas Biggins

