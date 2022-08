Alex Tonge verstÃ¤rkt den Falkensturm

Heilbronn. (PM Falken) Mit dem kanadischen Angreifer Alex Tonge haben die Heilbronner Falken die vierte Kontingentstelle für die kommende DEL2-Saison 2022/2023 besetzt. Der 27-jährige...

Heilbronn. (PM Falken) Mit dem kanadischen Angreifer Alex Tonge haben die Heilbronner Falken die vierte Kontingentstelle für die kommende DEL2-Saison 2022/2023 besetzt.

Der 27-jährige Linksschütze aus Kingston, Ontario unterzeichnete einen Einjahresvertrag in Heilbronn und wird für die Falken mit der Rückennummer 88 auf Torejagd gehen.

Der 1,79 cm große Stürmer spielte, mit einjähriger Unterbrechung, seit 2019 in der ECHL, wo er für die Florida Everblades, Adirondack Thunder und Norfolk Admirals in 118 Partien, 104 Punkte erzielen konnte. In der letzten Saison gelangen ihm in 66 Spielen, 66 Punkte für Norfolk, womit er teaminterner Topscorer war. Ende Oktober 2021 wurde er zum ECHL Spieler der Woche gewählt. Vor seinem Engagement in der ECHL spielte Alex Tonge vier Jahre für die Robert Morris University in der NCAA. Nach einem kurzen Intermezzo beim polnischen Erstligisten GKS Tychy in der Saison 2020/2021 möchte Alex Tonge nun langfristig in Europa fußfassen.

Alex Tonge: „Ich freue mich darauf die Mannschaft in der nächsten Saison zu verstärken und darauf aufzubauen, was im letzten Jahr erreicht wurde. Ich möchte meinen Mannschaftskameraden auf und abseits des Eises helfen unser großes Ziel zu erreichen und die Meisterschaft nach Heilbronn zu holen.“

Falken Head Coach Jason Morgan: „Alex ist ein sehr talentierter Stürmer, der über eine großartige Übersicht und Fähigkeiten am Puck verfügt und als Center oder Left Wing einsetzbar ist. Er ist motiviert in dieser Saison durchzustarten und damit eine lange Karriere in Europa zu beginnen. Er wird ein integraler Bestandteil unserer Offensive und unseres Powerplays sein. Er hat gerade eine großartige Saison gespielt und war Topscorer der Norfolk Admirals. Ebenso erfolgreich war seine NCAA-Karriere. Wir sind glücklich ihn an Bord zu haben und heißen ihn in der Heilbronner Falken Eishockeyfamilie willkommen.“

Heilbronner Falken Kader 2022/2023

97 Ilya Andryukhov, 72 Florian Mnich (FL), 30 Arno Tiefensee (FL)16 Arkadiusz Dziambor (FL), 24 Corey Mapes, 23 Maximilian Leitner (FL), 27 Kenney Morrison, 29 Christian Obu, 58 Christopher Fischer, 84 Malte Krenzlin, 92 Philipp Preto (FL)8 Noah Dunham, 12 Justin Kirsch, 18 Jeremy Williams, 19 Stefan Della Rovere, 22 Luca Tosto (FL), 26 Judd Blackwater, 46 Moritz Elias (FL), 47 August von Ungern-Sternberg, 63 Alex Lambacher, 69 Julius Ramoser, 75 Luke Volkmann, 88 Alex Tonge, 89 Lukas Mühlbauer (FL), 91 Julian Lautenschlager, 96 Simon Thiel (FL)Jason Morgan, Christoph Schubert