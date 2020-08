Alex Reinhard zweiter Assistenztrainer in Bern

Bern. (PM SCB) Der SCB hat den 46-jährigen Alex Reinhard als zweiten Assistenztrainer verpflichtet. Der ehemalige Torhüter, der 1996/97 als Back up von Renato...

Bern. (PM SCB) Der SCB hat den 46-jährigen Alex Reinhard als zweiten Assistenztrainer verpflichtet.

Der ehemalige Torhüter, der 1996/97 als Back up von Renato Tosio mit dem SCB Meister geworden ist, wird vorerst im Rahmen eines Stage-Engagements beschäftigt. Konkrete Vertragsmodalitäten werden geregelt, sobald klar ist, wann und unter welchen Umständen die Saison 2020/21 beginnt.

Alex Reinhard ist bereits seit der Saison 2002/03 als Trainer auf verschiedenen Stufen tätig. In der höchsten Spielklasse stand Alex Reinhard als Assistenztrainer bei Fribourg-Gottéron (2007/08) und bei den SCL Tigers (2010 bis 2013) im Einsatz, wo er vorübergehend auch die Funktion Headcoach übernahm.

Zuletzt war der Bieler in der Swiss League Headcoach bei den Ticino Rockets, zuvor während viereinhalb Saisons in gleicher Funktion beim HC La Chaux-de-Fonds.

Alex Reinhard wird seine Tätigkeit beim SCB am Montag, 3. August aufnehmen