Alex Planatscher bleibt an Bord der Broncos

Sterzing. (PM Broncos) Der Kader der Wipptal Broncos nimmt weiter Formen an.

Auch Alex Planatscher wird in der kommenden Saison wieder für die Wildpferde auflaufen.

Der waschechte Wipptaler durchlief in seiner Vergangenheit diverse Jugendteams der Broncos und schaffte zur Saison 2019/20 den Sprung in die erste Mannschaft. Seit diesem Zeitpunkt gehört der 26-Jährige zum fixen Bestandteil des Kaders und sammelte bisher stolze 258 Einsätze in der Alps Hockey League. In diesem Zeitraum gelangen dem Angreifer 17 Punkte (7 Tore, 10 Assists).

„Plane“ kann vor allem mit seinem Einsatz und Kampfgeist überzeugen und wird mit diesen Tugenden auch in der kommenden Meisterschaft angreifen.

