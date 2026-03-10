Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Blue Devils Weiden Alex-Olivier Voyer von den Blue Devils Weiden fÃ¼r ein Spiel gesperrt
Blue Devils Weiden

Alex-Olivier Voyer von den Blue Devils Weiden fÃ¼r ein Spiel gesperrt

10. MÃ¤rz 20261 Mins read72
Share
Alex Olivier Voyer - Â© Sportfoto-Sale (DR)
Share

Weiden. (PM Blue Devils) Weidens Spieler Alex-Olivier Voyer erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Alex-Olivier Voyer ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 08.03.2026
â€¢ Videoaufzeichnung
â€¢ Stellungnahme der Blue Devils Weiden vom 09.03.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 47:29 in der neutralen Zone, kurz vor der blauen Linie der Starbulls Rosenheim. Die Starbulls Rosenheim spielten die Scheibe aus der eigenen Zone Ã¼ber die Bande aus dem Drittel. Der Spieler #52 Wyatt Schingoethe von den Starbulls Rosenheim skatete zur Scheibe, um diese zu kontrollieren. Der Spieler #19 Alex-Olivier Voyer von den Blue Devils Weiden folgte dem Rosenheimer Spieler und fÃ¼hrte einen Bandencheck gegen #52 Wyatt Schingothe aus. Infolge des Checks fiel #52 Wyatt Schingoethe in die Bande.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 41 vorliegt.
â€¢ Die Aktion war unnÃ¶tig, der Spieler #19 Alex-Olivier Voyer hÃ¤tte die Situation anders lÃ¶sen kÃ¶nnen
â€¢ Der Kontakt erfolgte in gefÃ¤hrlicher NÃ¤he zur Bande
â€¢ Der Spieler #19 Alex-Olivier Voyer nimmt sorglos eine Verletzung des Gegners in Kauf

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 41, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Auch interessant:
Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027

Folgt uns
987
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Ã–sterreich: Marco Kasper ist zum zweiten Mal Spieler des Jahres / Marco Kasper: â€žIch erwarte von mir selbst sehr vielâ€œ

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Blue Devils WeidenStarbulls Rosenheim

Schingoethe trifft nach 66 Sekunden, aber Weiden siegt in Overtime

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 52. und letzten Hauptrundenspieltag der DEL2 empfingen die...

By9. MÃ¤rz 2026
Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils Weiden verpflichten Quirin Glas-Bader, Patrik MÃ¼hlberger und Dennis Miller

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstÃ¤rken sich fÃ¼r die...

By2. MÃ¤rz 2026
Blue Devils WeidenEispiraten Crimmitschau

5:2! Eispiraten besiegen Weiden nach dramatischer Schlussphase

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr Heimspiel im Rahmen des...

By1. MÃ¤rz 2026
Blue Devils WeidenDÃ¼sseldorfer EG

Die DEG gewinnt in Weiden 4:3 n.P.!

DÃ¼sseldorf. (PM DEG) Die DÃ¼sseldorfer EG hat ihr AuswÃ¤rtsspiel bei den Blue...

By27. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten