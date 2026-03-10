Alex-Olivier Voyer von den Blue Devils Weiden fÃ¼r ein Spiel gesperrt

Weiden. (PM Blue Devils) Weidens Spieler Alex-Olivier Voyer erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Alex-Olivier Voyer ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 08.03.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

â€¢ Stellungnahme der Blue Devils Weiden vom 09.03.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 47:29 in der neutralen Zone, kurz vor der blauen Linie der Starbulls Rosenheim. Die Starbulls Rosenheim spielten die Scheibe aus der eigenen Zone Ã¼ber die Bande aus dem Drittel. Der Spieler #52 Wyatt Schingoethe von den Starbulls Rosenheim skatete zur Scheibe, um diese zu kontrollieren. Der Spieler #19 Alex-Olivier Voyer von den Blue Devils Weiden folgte dem Rosenheimer Spieler und fÃ¼hrte einen Bandencheck gegen #52 Wyatt Schingothe aus. Infolge des Checks fiel #52 Wyatt Schingoethe in die Bande.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 41 vorliegt.

â€¢ Die Aktion war unnÃ¶tig, der Spieler #19 Alex-Olivier Voyer hÃ¤tte die Situation anders lÃ¶sen kÃ¶nnen

â€¢ Der Kontakt erfolgte in gefÃ¤hrlicher NÃ¤he zur Bande

â€¢ Der Spieler #19 Alex-Olivier Voyer nimmt sorglos eine Verletzung des Gegners in Kauf

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 41, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.