Alex Oberrauch hält seinem Heimatverein die Treue

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps können auch in der Saison 2026/27 auf die Dienste von Alex Oberrauch zählen.

Der quirlige Angreifer hat seinen Vertrag bei seinem Heimatverein verlängert.

Seit drei Saisonen gehört Alex Oberrauch dem Kader der Rittner Buam SkyAlps an, wobei er es nun schon auf 113 Spiele bringt und 2023/24 die IHL Serie A und die Alps Hockey League gewonnen hat. Mit seiner Geschwindigkeit bringt der 20-Jährige jeden Gegenspieler ins Schwitzen, er gehört zu den besten Eisläufern seiner Mannschaft. Der am 11. Oktober 2005 geborene Flügelspieler traut sich außerdem, obwohl meistens kleiner und leichter als seine Gegner, in jeden Zweikampf und steckt nie zurück. Punktmäßig hat es Oberrauch in der vergangenen Saison auf vier Assists gebracht – ein Wert, den er in der Saison 2026/27 definitiv verbessern will.

„Alex Oberrauch ist ein exzellenter Schlittschuhläufer, der nie aufgibt und sich dadurch sehr viele Pucks erkämpft. Er bringt viel Energie und Schwung ins Spiel. Wir freuen uns, dass auch er wieder dabei ist“, sagen die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Alex Oberrauch @ Elite Prospects

389 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro