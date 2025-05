Alex Blank entscheidet sich fÃ¼r Wechsel in die Fuggerstadt

Augsburg. (PM Panther) Die Panther haben sich die Dienste eines talentierten deutschen Stürmers gesichert.

Mit Alexander Blank wechselt einer der punktbesten und offensivstärksten U23-Spieler der vergangenen Jahre von Düsseldorf nach Augsburg.

Trotz seiner erst 23 Jahre absolvierte Alexander Blank bereits 259 PENNY DEL-Spiele für Düsseldorf, Krefeld und Iserlohn. Dabei stehen für den 183 cm großen und 85 kg schweren Linksschützen 34 Tore und 68 Assists in der Statistik. In der abgelaufenen Spielzeit war Blank mit einem Karrierebestwert von 32 Punkten – elf davon im Powerplay – drittbester Scorer der DEG. Beständig konnte er seine Punktausbeute in den vergangenen Jahren steigern. Der gebürtige Berliner durchlief alle U-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes, auch für die Männer-Auswahl des DEB kam Blank bereits 17-mal zum Einsatz.

Sportdirektor Larry Mitchell zeigt sich glücklich, dass sich der Transfer von Alexander Blank realisieren ließ: „Mit Alex hat sich ein junger und sehr talentierter Stürmer für Augsburg entschieden. Trotz seines jungen Alters hat er schon viel DEL-Erfahrung und in Düsseldorf immer viel Vertrauen von seinen Trainern geschenkt bekommen. Er hat es mit Punkten und guten Leistungen zurückgezahlt. Auch in unserem Team trauen wir ihm eine wichtige Rolle zu und sind überzeugt, dass er in seiner persönlichen Entwicklung noch nicht am Ende ist. Wir wollen ihn bei seinem nächsten Schritt unterstützen.“

Gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen hat Alexander Blank bereits das Sommertraining in Augsburg aufgenommen. Für die Panther wird er dann ab August mit der Rückennummer 26 auflaufen.

