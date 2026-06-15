Alessandro Segafredo kommt zum SCRJ

Rapperswil. (PM Lakers) Mit Alessandro Segafredo kommt ein junger, hoffnungsvoller Stürmer aus der ZSC-Organisation zu den SCRJ Lakers.

Der 21-jährige unterschrieb einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre.

Der 1.85 Meter grosse Linkshänder ist italienischer Staatsbürger und kommt seit einem Jahr für die italienische Nationalmannschaft zum Einsatz. Segafredo war im Februar an den Olympischen Spielen in Milano im italienischen Aufgebot und war danach auch Teil des Kaders für die WM in der Schweiz. «Alessandro ist noch sehr jung und bringt trotzdem bereits internationale Erfahrung mit, was ihn für uns sehr wertvoll macht. Er verfügt über enormes Potenzial, ist torgefährlich und hat einen ausgezeichneten Schuss. Mit ihm gewinnen wir im Sturm an Breite dazu», beschreibt Sportchef Claudio Cadonau die Qualitäten der Neuverpflichtung.

Segafredo kam bereits im Alter von 11 in die Schweiz, verfügt über eine Schweizer Lizenz und belastet deshalb das Ausländerkontingent nicht. Mit 17 spielte er eine Saison in der nordamerikanischen Nachwuchsliga WHL für die Seattle Thunderbirds und Winnipeg Ice. Mit 19 debütierte der Stürmer in der Swiss League für die GCK Lions. In der vergangenen Saison kam er für GCK zu 37 Spielen (11 Tore, 7 Assists). Bei den ZSC Lions wurde Segafredo 2024/25 in insgesamt 24 Spielen eingesetzt, in der letzten Saison kam er allerdings nur noch auf 8 Spiele für das National League-Team. In der ZSC-Organisation hatte Alessandro Segafredo noch einen Vertrag für die kommende Saison, der nun im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst worden ist. Bei den Lakers hat Alessandro Segafredo einen Vertrag für die kommenden beiden Jahre bis 2028 unterschrieben.

147 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro