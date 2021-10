Aleksi Saarela und Keijo Weibel bleiben fÃ¼r weitere zwei Jahre bei den Tigers

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verlängern ihren Vertrag mit dem Finnen Aleksi Saarela sowie dem schweizerisch-finnischen Doppelbürger Keijo Weibel. Die beiden Stürmer unterschreiben...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verlängern ihren Vertrag mit dem Finnen Aleksi Saarela sowie dem schweizerisch-finnischen Doppelbürger Keijo Weibel.

Die beiden Stürmer unterschreiben bei den Emmentalern für weitere zwei Jahre.

Aleksi Saarela und Keijo Weibel werden auch in den nächsten beiden Saisons das Trikot der SCL Tigers tragen – die Emmentaler sichern sich die Dienste der beiden Stürmer für zwei weitere Jahre. Der 24-jährige Finne Saarela wechselte auf diese Saison hin zu den Tigers und holte sich bislang in 13 Spielen 10 Skorerpunkte (4 Tore, 6 Assists). Weibel ist bereits seit längerem bei den Gelb-Roten dabei: Der gebürtige Berner durchlief die Nachwuchs-Abteilungen in Langnau und spielt seit 2017 auch in der 1. Mannschaft. In dieser Saison gelangen ihm in 8 Spielen 3 Assists. Aktuell ist der 20-Jährige jedoch verletzt und fällt mit einer Oberkörperverletzung vier bis sechs Wochen aus.

Guggenheim fällt aus wegen Pfeifferschem Drüsenfieber

Für eine längere Zeit verzichten müssen die Tigers auf die Dienste von Bastian Guggenheim. Der 19-jährige Verteidiger leidet am Pfeifferschen Drüsenfieber und fehlt deshalb auf unbestimmte Zeit.