Alec Zawatsky kommt in die Wertachstadt

Kaufbeuren. (PM ESVK) Neuer Stürmer für die Joker. Von den Heilbronner Falken wechselt der Deutsch-Kanadier Alec Zawatsky nach Kaufbeuren in die Wertachstadt.

Der 25 Jahre alte Außenstürmer lernte das Eishockey-Einmaleins in seiner Heimat Kanada und wagte dann zur Saison 2021/2022 den Sprung nach Deutschland zu den Blue Devils Weiden. Nach dem Abstecher in die Oberpfalz schnürte der in Landshut geborene Linksschütze zwei Spielzeiten an der University of Saskatchewan seine Schlittschuhe, ehe es für ihn zurück nach Deutschland zum SC Riessersee und im Jahr darauf zu den Heilbronner Falken ging. Sein Scoring konnte der talentierte Stürmer dabei in den letzten Jahren immer weiter ausbauen und soll nun in Kaufbeuren mit der Rückennummer 94 ausgestattet in der DEL2 auf Torejagd gehen.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter beim ESVK, zum neuen Stürmer: „Mit Alec Zawatsky kommt ein noch junger und hungriger Spieler aus Heilbronn zu uns nach Kaufbeuren. Er konnte in der Oberliga schon gute Statistiken aufweisen, und wir glauben fest daran, dass er den nächsten Schritt machen und sich in der DEL2 auch durchsetzen kann. Wir sind froh, dass er diesen Schritt bei uns gehen möchte.“

Alec Zawatsky zu seinem Wechsel zum ESVK: „Ich bin sehr dankbar dafür, dass der ESVK mir die Chance gibt, in der DEL2 zu spielen. Außerdem bin ich schon voller Vorfreude, alle kennenzulernen und im August dann loszulegen. Bis dahin.“

