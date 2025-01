Aleandro Angaran ist U21-Förderspieler des Monats Dezember in der DEL2

Regensburg. (PM DEL2) Der Dezember war für die Teams der DEL2 ein besonders intensiver Monat.

In einer Phase mit zahlreichen Spielen innerhalb eines kurzen Zeitraumes konnte sich Aleandro Angaran von den Eisbären Regensburg als U21-Spieler beweisen. Der 20-jährige Stürmer wird für seine Leistungen und seinen Einsatz mit der Auszeichnung zum U21-Förderspieler des Monats Dezember gewürdigt.

Angaran zeigte im Dezember eine beeindruckende Entwicklung und etablierte sich in seinem Team. Mit einer durchschnittlichen Eiszeit von 13:30 Minuten sowie herausragenden Einsatzzeiten in den Special Teams unterstrich er seinen Wert. Besonders beeindruckend waren seine 19:27 Minuten in Unterzahl sowie 08:48 Minuten in Überzahl. Seine Leistungen krönte er mit einem Tor und einer positiven Plus-Minus-Bilanz von +1.

„Aleandro hat mich schon als U-20-Spieler voll mit seiner professionellen Einstellung überzeugt. Er ist ein absoluter Führungsspieler und geht immer voran, er hat auch vor niemandem Angst. Aleandro ist ein sehr harter Arbeiter und hat immer die richtige Einstellung. Deswegen hat er den Sprung von der U20 in die DEL2 auch so gut geschafft. Außerdem ist er einer der fittesten Spieler, die ich in meiner Karriere als Spieler und Trainer je gesehen habe“, erklärt Peter Flache, Trainer der Eisbären Regensburg. „Als Mensch ist er sehr sympathisch und ein absolutes Vorbild. Ale ist immer für alle im Club da und wir sind froh, so einen tollen Menschen bei uns in Regensburg zu haben.“

Im Vergleich zu den Vormonaten zeigte Angaran eine deutliche Leistungssteigerung, die auch dem Vertrauen seines Trainers und seiner unermüdlichen Arbeitseinstellung zuzuschreiben ist. Zusätzlich engagiert sich der junge Stürmer als Nachwuchstrainer beim EV Regensburg, hat seine C-Trainerlizenz erworben und ist für viele junge Spieler ein Vorbild.

„Aleandro war letztes Jahr ein sehr guter DNL-Spieler, aber keiner hatte ihn wirklich auf dem Zettel. Jetzt wurde er für seinen Einsatz mit viel Eiszeit und Verantwortung im Dezember belohnt, vor allem in Unterzahl – und das macht er wirklich sehr gut“, lobt Markus Gleich, Standort- und Talententwickler der DEL2. „Seine Arbeitsbereitschaft und Eishockeyleidenschaft sind in jedem Moment spürbar – auf und neben dem Eis.“

Eine Blessur, die sich Angaran am vergangenen Wochenende zugezogen hat, entpuppte sich indes als weniger schlimm als befürchtet. Trotzdem wird der Stürmer voraussichtlich einige Spiele aussetzen müssen.

