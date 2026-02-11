Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
SC Rapperswil Jona LakersTransfer-News

Albrecht verlÃ¤ngert seinen Vertrag bei den Lakers

11. Februar 20261 Mins read60
Yannick-Lennart Albrecht - Â© SCRJ Lakers Media/PR
Rapperswil. (PM Lakers) Mit Yannick-Lennart Albrecht bleibt ein weiterer wichtiger Spieler bei den SC Rapperswil-Jona Lakers.

Der Center hat einen neuen Vertrag fÃ¼r die Saison 2026/27 unterschrieben.

Albrecht war 2021 als frisch gebackener Schweizer Meister mit dem EV Zug zum SCRJ gestossen. Â«Lenny gehÃ¶rt auf der Centerposition seit vielen Jahren zu den besten Schweizer Spielern. Mit seiner StÃ¤rke am Bully, seinen kÃ¶rperlichen Voraussetzungen im Kampf um die Scheibe und seinem Instinkt wird er uns auch in der kommenden Saison enorm helfenÂ», beschreibt Sportchef Claudio Cadonau die QualitÃ¤ten des Wallisers. Yannick-Lennart Albrecht freut sich, dass er seinen Weg beim SCRJ fortsetzen kann: Â«Die letzten beiden Jahre waren wegen der Verletzungen nicht einfach fÃ¼r mich. Nun fÃ¼hle ich mich aber endlich wieder topfit und werde alles dafÃ¼r tun, dass die Lakers auch in Zukunft erfolgreich unterwegs sind.Â»

Der 31-jÃ¤hrige StÃ¼rmer hat in bisher insgesamt 205 Meisterschaftsspielen fÃ¼r den SCRJ 88 Punkte gesammelt (39 Tore, 49 Assists). Mit der Unterschrift unter den neuen Einjahresvertrag wird Yannick-Lennart Albrecht im September in seine bereits sechste Saison mit dem SCRJ starten.

