Albert Washco besetzt die erste Kontingentspielerstelle der Hornets

Zweibrücken. (PM EHC) Der 24-jährige US-Amerikaner tritt bei den Hornets seine erste Saison in einer deutschen Liga an. In der Vergangenheit konnte Albert in der NCAA in 91 Spielen, 26 Tore und 36 Vorlage verbuchen. Zuletzt trug er das Trikot vom Bowdoin College. In seiner Jugend trug er unter anderem das Trikot der Philadelphia Jr. Flyers. Bereits in den ersten zwei Vorbereitungsspiele konnte Washco seine Qualität unter Beweis stellen und seine ersten Punkte für die Hornets verbuchen. Der schnelle und agile Angreifer wird bei den Hornets die Nummer 17 tragen.