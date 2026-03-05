Alan Lobis erhält im Pustertal Vertrag bis 2029

Bruneck. (PM HCP) Nach der frühzeitigen Vertragsverlängerung mit den Coaches Jason Jaspers und Kohl Schultz kann die sportliche Führung des HCP neuerdings Vollzug vermelden und sich die gesamte Wölfe-Familie vor dem Start der Playoffs über weitere tolle Neuigkeiten freuen.

Alan Lobis verlängert seinen Kontrakt beim HCP um nicht weniger als 3 weitere Jahre!

Der 21-jährige hat in Kaltern das Eishockey spielen gelernt und verbrachte seine Juniorenzeit in Finnland. Den Sprung in das Profi-Eishockey erfolgte bei den Rittner Buam. Nach nur wenigen Monaten beim HC Falkensteiner Pustertal geben Spieler und HCP ein Statement ab: Lobis schickt sich an zu einem wichtigen Baustein der Zukunftsplanung rund um das Wölfe-Team zu werden.

Bereits in seiner ersten Spielzeit im schwarz-gelben Dress trägt sich Lobis nicht nur regelmäßig in das Score-Sheet ein, sondern spielt frech und unbekümmert auf und zahlt das Vertrauen der Coaches eindrucksvoll zurück.

Statement Patrick Bona: „Alan ist einer der jungen Spieler, der seine Chance beim HCP definitiv genutzt und sich dementsprechend eine langfristige Vertragsverlängerung verdient hat. Wir sehen in ihm großes Entwicklungs-Potenzial. Er ist sehr spielintelligent, technisch versiert und passt auch menschlich überaus gut zu uns, weshalb wir uns freuen, dass wir Alan so lange an uns binden konnten.“

Statement Alan Lobis: „Ich habe sehr hart für diese Vertrags-Verlängerung gearbeitet und freue mich riesig, auch in den kommenden Jahren das Trikot des HC Falkensteiner Pustertal tragen zu dürfen. Ich fühle mich im Pustertal pudelwohl, da mich der gesamte Verein von Anfang an sehr herzlich aufgenommen und viel dazu beigetragen hat, dass ich mich von Anfang an beim HCP Zuhause gefühlt habe.“ Und weiter: „Vor euch Wölfe Fans zu spielen ist unglaublich, ihr seid unser 7. Mann am Eis. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren nach unseren Heimspielen noch oft gemeinsam „Puschtra zi sein“ singen können.“