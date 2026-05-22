Letzte Saison noch „Kurzarbeiter“ in Weiden: Alan Letang wird neuer Head Coach des EC Red Bull Salzburg

Salzburg. (PM Red Bulls) Der neue Head Coach des EC Red Bull Salzburg heißt Alan Letang und wechselt vom deutschen Zweitliga-Club Weiden nach Salzburg.

Bei den Red Bulls übernimmt der 50-jährige Kanadier erstmals in einer Top-Liga eine Profimannschaft als Cheftrainer.

Für den gebürtigen Kanadier mit kanadisch-kroatischer Doppelstaatsbürgerschaft ist es in Europa die dritte Trainerstation. Vor seinem jüngsten Engagement in Deutschland – in Weiden ist er erst im Februar diesen Jahres kurzfristig als Trainer eingesprungen – war er bereits als Assistant Coach in Zagreb sowie viele Jahre in der kanadischen Juniorenliga OHL tätig.

Alan Letang, Head Coach EC Red Bull Salzburg “Ich bin mit dem EC Red Bull Salzburg noch aus meiner aktiven Zeit als Spieler in der EBEL bestens vertraut. In den Gesprächen mit Helmut Schlögl wurde mir rasch klar, dass wir völlig übereinstimmende Vorstellungen davon haben, wohin wir dieses Team führen wollen – das machte die Entscheidung für mich denkbar einfach. Genau wie zu meiner Zeit als Spieler strebe ich auch als Trainer unermüdlich nach Verbesserung. Es gibt dafür keinen besseren Ort dafür als eine Organisation wie die Red Bulls, die in allem, was sie tut, nach dem Bestem strebt. Auf dieser Kultur aufzubauen und ein Teil von ihr zu sein, ist ein enormer Schritt nach vorn und ich kann es kaum erwarten, mich an die Arbeit zu machen.“

Helmut Schlögl, Managing Director Pro „Mit unserem neuen Head Coach konnten wir einen Trainer gewinnen, der uns im gesamten Interviewprozess mit einem sehr professionellen und klaren Auftreten überzeugt hat. Er steht für einen modernen Coaching-Ansatz und versteht sich gleichzeitig als echter Teamplayer, der großen Wert auf ein funktionierendes Miteinander legt. Besonders wichtig ist uns seine offene und zugängliche Art – eine klare Open-Door-Policy, die den direkten Austausch mit den Spielern fördert und Vertrauen schafft. Zusätzlich bringt er wertvolle Erfahrung aus der Arbeit mit Top-Talenten in Kanada mit, was perfekt zu unserer Ausrichtung und unserer Verantwortung in der Spielerentwicklung passt. Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch kulturell wichtige Impulse setzen wird.“

Letangs Rückkehr in die ICE Hockey League

Die Trainerkarriere des Kanadiers begann 2014 als Assistant Coach von Medvescak Zagreb (KHL), wo er zuvor selbst lange als Verteidiger und Kapitän gespielt hatte. 2016 ging es heim nach Kanada, wo Letang in der OHL viele Jahre lang als Assistant und Head Coach der Owen Sound Attack sowie als Head Coach bei den Sarnia Sting arbeitete. Ab 2019 fungierte er zusätzlich als Assistant Coach, später auch als Head Coach des kanadischen U18- und U20-Nationalteams. Sowohl mit dem U18-Team beim Hlinka Gretzky Cup als auch mit dem U20-Team bei der U20-Weltmeisterschaft holte er als Trainer jeweils zwei Mal Gold.

In der letzten Saison kehrte Letang nach Europa zurück und übernahm im Februar die Trainerstelle der Blue Devils Weiden in der DEL2. Unter seiner Führung gelang es dem Club in der Relegation, den Abstieg aus der zweiten Liga zu verhindern.

Als Spieler absolvierte Letang u.a. 14 Spiele in der NHL und war nach vier DEL-Saisonen (Hamburg Freezers und Nürnberg Ice Tigers) auch einige Jahre in der damaligen Erste Bank Eishockey Liga aktiv. Mit dem HC Innsbruck (2008/09) und Medvescak Zagreb (2009-2013) traf der ehemalige Verteidiger auch regelmäßig auf die Red Bulls. 2013/14 folgte eine weitere Saison mit Zagreb in der KHL, ehe er seine aktive Laufbahn mit der zweiten Mannschaft von Zagreb bis 2015 in der kroatischen Liga ausklingen ließ.