Alan Letang: „Tempo, Energie und Begeisterung waren richtig gut“ – Red Bulls starten in die neue Saison

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat heute mit dem ersten gemeinsamen Teamtraining in der Red Bull Eishockey Akademie die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 aufgenommen.

Unter der Leitung des neuen Head Coaches Alan Letang absolvierten die Red Bulls gleich zum Auftakt ein intensives Programm.

Knapp zwei Stunden dauerte die erste gemeinsame Einheit auf dem Eis, unterbrochen lediglich von einer kurzen Pause für die Eisaufbereitung. Alan Letang, der im Sommer das Amt des Cheftrainers übernommen hat, konnte sich dabei einen ersten Eindruck von seiner Mannschaft im gemeinsamen Trainingsbetrieb verschaffen.

Unterstützt wird Letang von Jason Morgan, der neu als Assistant Coach zum Trainerteam gestoßen ist. Komplettiert wird der Staff von Assistant Coach Adam Maglio, Player Development Coach Daniel Petersson und Goalie Coach Markus Kerschbaumer.

Head Coach Alan Letang: „Es war ein richtig guter Auftakt. Mir haben das Tempo, die Begeisterung und die Energie sehr gut gefallen. Die Spieler haben hart gearbeitet und viel miteinander kommuniziert. In dieser Woche geht es vor allem darum, wieder gemeinsam in den Rhythmus zu kommen und erste Gewohnheiten aufzubauen. Dafür haben wir heute eine gute Basis gelegt.“

Neben der sportlichen Arbeit steht für den neuen Head Coach in den kommenden Wochen auch die Entwicklung einer gemeinsamen Identität im Mittelpunkt.

„Wir haben klare Erwartungen, wollen unsere Ziele aber gemeinsam mit den Spielern und der Führungsgruppe erarbeiten. Wenn die Spieler diese Ziele selbst mittragen und vorantreiben, können sie innerhalb der Mannschaft viel stärker gelebt werden. Man spürt bereits jetzt eine gute Energie in der Gruppe und dass alle bereit sind, diesen Weg gemeinsam zu gehen.“

Neue Gesichter im Team

Mit Jayden Lee, Oliver Galipeau, Wyatt Kalynuk und Adam Brooks standen auch die Neuzugänge der Red Bulls gemeinsam mit ihren neuen Teamkollegen auf dem Eis. Die ersten Trainingstage bieten den Spielern nun die Gelegenheit, sich an die neue Umgebung, das Trainerteam und die Abläufe innerhalb der Mannschaft zu gewöhnen.

Letang zeigte sich mit der bisherigen Entwicklung der Gruppe zufrieden: „Die Stimmung ist sehr gut. Die neuen Spieler hatten genügend Zeit, in Salzburg anzukommen und ihre Teamkollegen kennenzulernen. Dieses Zusammenwachsen und die Entwicklung einer gemeinsamen Verbundenheit sind sehr wichtig. Diese positive Energie war heute auf dem Eis bereits deutlich zu spüren.“

Chance für Spieler aus dem erweiterten Kader

Von Beginn der Vorbereitung an werden mehrere Spieler aus dem erweiterten Kader eng in den Trainingsbetrieb der Profimannschaft eingebunden. Dazu zählt der Torhüter Luca Haitzmann, die Verteidiger Fabian Baumann, Alexander Rebernig und Jakob Schnabl sowie die Stürmer Maximilian Wurzer, Adrian Gesson, Florian Lanzinger, Luca Kogler, Nikita Bloch und Nico Koschek.

Beim heutigen Trainingsauftakt standen bereits Fabian Baumann, Maximilian Wurzer und Florian Lanzinger gemeinsam mit den Profis auf dem Eis. Luca Haitzmann, Alexander Rebernig, Adrian Gesson und Luca Kogler fehlten aufgrund ihrer derzeitigen Verpflichtungen beim Heeressportzentrum des Österreichischen Bundesheeres. Nikita Bloch ist aktuell beim Hlinka Gretzky Cup 2026 in Edmonton, Kanada, im Einsatz. Jakob Schnabl und Nico Koschek standen beim Auftakt ebenfalls nicht zur Verfügung und werden im weiteren Verlauf der Vorbereitung zur Mannschaft stoßen.

Helmut Schlögl, Managing Director Pro: „Wir halten den Kader in der Vorbereitung bewusst etwas größer, damit sich die jungen Spieler im täglichen Training direkt dem Trainerteam zeigen und für weitere Aufgaben empfehlen können. Einige von ihnen werden aufgrund ihrer Verpflichtungen beim Heeressport oder bei den Nationalteams erst in den kommenden Tagen zur Mannschaft stoßen. Danach werden wir sehen, welche Spieler wir für den Saisonstart weiter mitnehmen und wem wir die Chance geben können, sich auf Profiniveau zu beweisen. Unser Ziel ist es, die jungen Spieler an das nächste Level heranzuführen und herauszufinden, wer zum jetzigen Zeitpunkt am besten zur Mannschaft passt.“

Thomas Raffl: „Als Team gemeinsam wachsen“

Auch Kapitän Thomas Raffl freute sich, nach der langen Sommerpause wieder gemeinsam mit der Mannschaft auf dem Eis zu stehen, und zog ein positives erstes Fazit.

Kapitän Thomas Raffl: „Es ist schön, nach einem langen Sommer wieder mit den Jungs gemeinsam auf dem Eis zu sein. Jeder hat sich gut vorbereitet und jetzt können wir endlich sehen, wo wir stehen. Die erste Einheit war intensiv. Die nächsten Trainings brauchen wir, um wieder ein Gefühl für die Beine zu bekommen und als Mannschaft in den richtigen Flow zu kommen.

Das Teamgefüge fühlt sich schon jetzt sehr gut an. Die neuen Spieler sind super Charaktere und passen gut in die Mannschaft. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen noch enger zusammenwachsen und das dann auch in den ersten Vorbereitungsspielen zeigen können.

Unser großes Ziel ist es wie jedes Jahr, zu gewinnen. Dafür kommt es auf die vielen kleinen Details an, an denen wir täglich arbeiten müssen. Die Fans können von uns viel Energie und eine Mannschaft erwarten, die als Einheit auftritt und zusammenhält.“

Erster Test in Budweis

Bereits am 12. August bestreiten die Red Bulls ihr erstes Vorbereitungsspiel. In Budweis trifft die Mannschaft von Alan Letang auf den tschechischen Traditionsclub HC Motor České Budějovice.

Drei Tage später folgt in Hradec Králové der nächste internationale Test gegen Mountfield HK. Die beiden Begegnungen dienen zugleich als Vorbereitung auf das Red Bulls Salute, das am 21. und 22. August in Zell am See ausgetragen wird.

Der Fahrplan der Red Bulls bis zum Ligaauftakt

Mi, 12 Aug | 17:30 | Testspiel in Budweis vs. HC Motor České Budějovice

Sa, 15 Aug | 17:00 | Testspiel in Hradec Králové vs. Mountfield HK

Fr–Sa, 21–22 Aug | Red Bulls Salute in Zell am See

Do, 3 Sep | 19:15 | CHL | EC Red Bull Salzburg vs. Kölner Haie

Sa, 5 Sep | 19:15 | CHL | EC Red Bull Salzburg vs. Bílí Tygři Liberec

Fr, 11 Sep | 19:00 | CHL | Rögle Ängelholm vs. EC Red Bull Salzburg

So, 13 Sep | 15:00 | CHL | Växjö Lakers vs. EC Red Bull Salzburg

Fr, 18 Sep | 19:15 | EC Red Bull Salzburg vs. EC-KAC

237 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht