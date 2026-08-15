Alan Letang: „Ein deutlicher Schritt im Vergleich zum ersten Spiel“ – Red Bulls unterliegen Mountfield im Penaltyschießen

Hradec Králové. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg unterliegt im zweiten Vorbereitungsspiel der Saison 2026/27 dem tschechischen Erstligisten Mountfield HK mit 1:2 nach Penaltyschießen.

Nach dem frühen Rückstand glich Benjamin Nissner acht Sekunden vor der ersten Pause aus. Weitere Treffer fielen weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung, im Penaltyschießen entschied T.J. Melancon die Partie für die Hausherren.

Spielverlauf

Die Red Bulls starteten ohne Nick Poisson, Lukas Hörl, Luca Kogler, Mathias Böhm, Thomas Raffl und Jacob Schnabl gut in die Partie. Peter Schneider hatte nach Zuspiel von Benjamin Nissner früh die Führung am Schläger (1.), scheiterte jedoch an Mountfield-Torhüter Stanislav Škorvánek. Debütant Nikita Bloch versuchte es aus spitzem Winkel (3.), Maximilian Wurzer scheiterte nach Zuspiel von Ali Wukovits am langen Eck (8.). Mountfield verteidigte kompakt, blieb nach schnellen Umschaltmomenten gefährlich und ging in der 15. Spielminute in Führung: Ales Jergl setzte sich außen durch und Graeme McCormack verwertete den Querpass zum 1:0. Kurz vor der Pause drückten die Red Bulls auf den Ausgleich, Michael Raffl traf zunächst die Stange und legte den Rebound auf Benjamin Nissner, der acht Sekunden vor Drittelende zum 1:1 einschoss (20.).

Die Hausherren eröffneten den zweiten Abschnitt mit einer Druckphase, Tolvanen verhinderte die erneute Führung und die Red Bulls konnten sich befreien. Auf der Gegenseite kam Adrian Gesson zum Abschluss (23.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, Ales Jergl scheiterte aus kurzer Distanz an Tolvanen (26.). In ihrer ersten Überzahl setzten sich die Red Bulls im Drittel der Hausherren fest und suchten aus allen Lagen den Abschluss, ein Treffer gelang jedoch nicht (32.). Zurück bei voller Stärke kamen beide Teams zu weiteren Druckphasen, Škorvánek parierte gegen Luca Auer in letzter Sekunde (38.), damit blieb das zweite Drittel torlos.

Der Schlussabschnitt begann auf Augenhöhe, beide Teams versuchten die gegnerische Defensive zu Fehlern zu zwingen, Mountfield setzte dabei vermehrt auf den hohen Mann. In ihrer ersten Unterzahl verteidigten die Red Bulls kompakt und kamen sogar zu einer Möglichkeit auf den Shorthander. Danach blieb die Partie offen, schnelle Richtungswechsel forderten die Torhüter auf beiden Seiten. Adrian Gesson setzte sich bei einem Breakaway durch, wurde jedoch in letzter Sekunde am Abschluss gehindert (53.). Auf der Gegenseite kamen die Hausherren zu weiteren Möglichkeiten, brachten sich mit ungenauen Pässen aber selbst um klare Abschlüsse. In der Schlussphase übernahm Salzburg zunehmend die Initiative, Benjamin Nissner prüfte Škorvánek nochmals (60.). Es blieb beim 1:1, damit ging die Partie in die Verlängerung.

In der Verlängerung nahm Mountfield früh den Torhüter vom Eis und versuchte mit einem zusätzlichen Feldspieler die Entscheidung zu erzwingen, die Red Bulls verteidigten jedoch kompakt. In der letzten Spielminute mussten die Salzburger zusätzlich in Unterzahl agieren und verteidigten damit ein Fünf-gegen-drei. Der EC Red Bull Salzburg hielt stand, somit musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Dort traf T.J. Melancon den entscheidenden Penalty und sicherte Mountfield den Heimsieg.

Statement Head Coach Alan Letang „Ich denke, wir haben heute einen deutlichen Schritt im Vergleich zum ersten Spiel gemacht. Wir waren insgesamt schärfer, die Ausführung war sauberer und wir hatten von Beginn an mehr Energie. Wir haben uns einige sehr gute Torchancen erarbeitet und auch defensiv viele Dinge richtig gemacht. Mir hat gefallen, wie wir gespielt haben und wie die unterschiedlichen Linien miteinander funktioniert haben. Jetzt geht es darum, weiter an den Details und den Special Teams zu arbeiten und den nächsten Schritt zu machen. Beim Red Bulls Salute erwarten uns intensive Spiele, auf diese Herausforderung freuen wir uns.“

Vorbereitungsspiel | Hradec Králové, Tschechien

Mountfield HK – EC Red Bull Salzburg 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) SO

Tore:

1:0 | 14:37 | Graeme McCormack

1:1 | 19:52 | Benjamin Nissner

2:1 | 65:00 | T.J. Melancon | SO

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