Aktueller Status zur Eishockey Saison 2020/2021 in der Regionalliga SÃ¼dwest

Zweibrücken. (PM EHC) Der EHC Zweibrücken hat sich öffentlich an seine Sponsoren, Vereinsmitglieder, Pressevertreter und Gönner gewandt.

Mit heutigem Datum möchte der Klub den aktuellen Status bekanntgeben.

„Wir haben vom Verband (EBW) bisher keine Informationen bezüglich der kommenden Spielzeit in der Eishockey Regionalliga Südwest vorliegen. Zu Teilnehmerzahlen, Saisonstart, Anzahl Heimspiele und Ligatagung wurdebisher auch noch keine Aussage getroffen. Ebenfalls sind die Themenbereiche Zuschauerbeschränkung, Hygienevorschriften und Trainingsmöglichkeiten noch offen.

Daher ist es uns bis dato auch noch nicht möglich, mit dem Dauerkarten Verkauf zu starten. Wir bitten weiterhin um eure Geduld. Wir tun aber alles, was in unserer Macht steht, um die Planungen für die kommende Saison voranzutreiben. Allerdings ist es aus heutiger Sicht unmöglich, eine valide und finanziell saubere Planung durchzuführen. Unsere Hausaufgaben hinsichtlich der Kaderplanung sind von unserer Seite weitestgehend abgeschlossen. Durch die Corona Krise verschiebt sich die anstehende Mitgliederversammlung mit Neuwahlen. Uns ist es wichtig, euch diese Informationen nicht vorzuenthalten. Bitte habt Verständnis für die aktuelle Situation“, so der Klub in einer Pressemitteilung.

Sobald neue Informationen vorliegen, will der Klub sie an seine Fans und Gönner weitergeben.