Aktuell schwierige Situation fÃ¼r den verletzten Dominik Kahun in Bern treibt Spekulationen Ã¼ber seine Zukunft an

München. (EM) Vertraglich ist die Situation klar: Dominik Kahun steht beim Schweizer National League Klub SC Bern noch bis 2027 unter Vertrag.

Im August 2022 wurde das Arbeitspapier zwischen Kahun und dem SC Bern um fünf Jahre verlängert.

Aktuell fällt der 29- jährige deutsche Nationalspieler beim SCB mit einer Handverletzung noch aus. Mittlerweile ist Dominik Kahun beim SCB nicht mehr unumstrittene Stammkraft. Im Team des finnischen Cheftrainers Jussi Tapola und seinen schwedischen Assistenten Mikael Häkanson und Christer Olsson gelten deren Landsleute neben dem US-Boy Austin Czarnik als gesetzt.

Das mag unabhängig von der Verletzung etwas verwundern, war Dominik Kahun in der letzten Spielzeit mit 51 Scorerpunkten in 54 Saisonspielen noch ein absoluter Leistungsträger.

Zu häufig haben die letzten Jahre aber auch gezeigt, dass gerade in der National League Verträge schnell das Papier nicht mehr wert sind, auf dem sie geschrieben stehen. Dominik Kahun dürfte mit seiner Genesung allerdings auch nicht kampflos aufgeben, das widerspräche seinem Charakter. Noch im Juli bekräftigte in einem Interview mit der Abendzeitung: „Bern und die Schweizer Liga sind meine Nummer eins“

Natürlich bleibt die aktuelle Situation in Bern nicht unbeobachtet. So spekuliert der Münchner Merkur in seiner Dienstags-Printausgabe darüber, ob Kahun nun vorzeitig auf den Markt kommt. Naheliegend ist für diesen Fall sicherlich, dass die freundschaftliche Verbindung zwischen dem EHC Red Bull und Kahun ein berufliches Comeback erfahren könnte. Von 2014 bis 2018 war Kahun bereits in München sehr erfolgreich am Puck und feierte dort zwei Meisterschaften, ehe es ihn in die NHL zu den Chicago Blackhawks und später nach Pittsburgh und Edmonton zog.

Keineswegs ausgeschlossen ist, dass für den Fall eines vorzeitigen Abschieds aus Bern auch die finanzkräftigen Adler Mannheim ihren Hut in den Ring werfen könnten. In Mannheim verbrachte Dominik Kahun seine Jugendzeit, genoss dort die „Grundausbildung“ zum Eishockeyprofi. Außerdem würde er dort, ähnlich wie in München, einige ehemalige Weggefährten und Nationalmannschaftskollegen wiedersehen.

Man darf gespannt sein, wie sich die Partnerschaft zwischen dem SCB und Kahun nach seiner Verletzung darstellen wird.