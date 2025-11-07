Aktion der Iserlohn Roosters und des MAV für ausbildende Betriebe

Iserlohn. (AWe) Auch in diesem Jahr engagieren sich der Märkische Arbeitgeberverband (MAV) und die Iserlohn Roosters gemeinsam für das Thema Ausbildung.

Der Verein aus der Deutschen Eishockey-Liga stellt dem Verband wieder Tickets für ausbildende Mitgliedsbetriebe zur Verfügung. Mehrere Hundert Eintrittskarten sind schon bestellt.

Mit den Tickets aus der Aktion können Ausbilder einen gemeinsamen Abend mit ihren Auszubildenden verbringen und auf diese Weise das so genannte Teambuilding stärken. Denn, so die Überzeugung von MAV und Roosters, gerade in Zeiten des andauernden Fachkräftemangels ist es wichtig, junge Menschen an die ausbildenden Betriebe zu binden.

Stellvertretend für die zahlreichen MAV-Mitglieder, die Tickets geordert hatten, waren auch Mitarbeiterinnen eines Ausbildungsbetriebs bei der Übergabe vor Ort. Sonja Leisinger aus der Personalabteilung der HJS Emission Technology GmbH & Co. KG in Menden hatte die kaufmännische Auszubildende Anna Wallnisch mitgebracht. Beide nahmen gemeinsam mit Dr. Andreas Weber, Leiter Öffentlichkeitsarbeit & Bildung beim MAV, den Koffer mit den Tickets entgegen. Weber blickt auf eine rundum gelungene Aktion: „Wir freuen uns über die starke Resonanz. Rund 40 Unternehmen haben wieder 580 Tickets bestellt.“

Die MAV-Aktion umfasst Tickets für folgende Heimspiele der Roosters:

• Sonntag, 23.11.2025, um 18:00 Uhr gegen die Adler Mannheim,

• Donnerstag, 08.01.2026, um 19:30 Uhr gegen die Eisbären Berlin.

Um die Vorfreude auf die Spiele zusätzlich zu steigern, holte Frank Richter, Marketing-Leiter der Roosters, Stürmer-Star Taro Jentzsch und das Young-Roosters-Talent Stanislaw Kronhardt hinzu. Richter kommentiert die Ticket-Aktion. „Trotz der aktuellen Wirtschaftskrise brauchen die Betriebe weiterhin Fachkräfte. Eine attraktive Ausbildung hilft, junge Menschen von einer Karriere in der Industrie zu überzeugen. Wenn wir dazu ein kleines bisschen beitragen können, ist das gut.“ Außerdem sei auch für die Roosters selbst das Thema Ausbildung von großer Bedeutung.

