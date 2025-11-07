Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Iserlohn Roosters Aktion der Iserlohn Roosters und des MAV für ausbildende Betriebe
Iserlohn Roosters

Aktion der Iserlohn Roosters und des MAV für ausbildende Betriebe

Starke Nachfrage nach Eishockey-Tickets

7. November 20251 Mins read24
Share
Roosters-Spieler Taro Jentzsch, Dr. Andreas Weber vom MAV, Auszubildende Anna Wallnisch und Sonja Leisinger aus der Personalabteilung von HJS Emission Technology in Menden sowie Stanislaw Kronhardt von den Young Roosters bei der Ticketübergabe in der Eishalle am Seilersee. - © MAV / Is. Roosters
Share

Iserlohn. (AWe) Auch in diesem Jahr engagieren sich der Märkische Arbeitgeberverband (MAV) und die Iserlohn Roosters gemeinsam für das Thema Ausbildung.

Der Verein aus der Deutschen Eishockey-Liga stellt dem Verband wieder Tickets für ausbildende Mitgliedsbetriebe zur Verfügung. Mehrere Hundert Eintrittskarten sind schon bestellt.

Mit den Tickets aus der Aktion können Ausbilder einen gemeinsamen Abend mit ihren Auszubildenden verbringen und auf diese Weise das so genannte Teambuilding stärken. Denn, so die Überzeugung von MAV und Roosters, gerade in Zeiten des andauernden Fachkräftemangels ist es wichtig, junge Menschen an die ausbildenden Betriebe zu binden.

Stellvertretend für die zahlreichen MAV-Mitglieder, die Tickets geordert hatten, waren auch Mitarbeiterinnen eines Ausbildungsbetriebs bei der Übergabe vor Ort. Sonja Leisinger aus der Personalabteilung der HJS Emission Technology GmbH & Co. KG in Menden hatte die kaufmännische Auszubildende Anna Wallnisch mitgebracht. Beide nahmen gemeinsam mit Dr. Andreas Weber, Leiter Öffentlichkeitsarbeit & Bildung beim MAV, den Koffer mit den Tickets entgegen. Weber blickt auf eine rundum gelungene Aktion: „Wir freuen uns über die starke Resonanz. Rund 40 Unternehmen haben wieder 580 Tickets bestellt.“

Die MAV-Aktion umfasst Tickets für folgende Heimspiele der Roosters:
• Sonntag, 23.11.2025, um 18:00 Uhr gegen die Adler Mannheim,
• Donnerstag, 08.01.2026, um 19:30 Uhr gegen die Eisbären Berlin.

Um die Vorfreude auf die Spiele zusätzlich zu steigern, holte Frank Richter, Marketing-Leiter der Roosters, Stürmer-Star Taro Jentzsch und das Young-Roosters-Talent Stanislaw Kronhardt hinzu. Richter kommentiert die Ticket-Aktion. „Trotz der aktuellen Wirtschaftskrise brauchen die Betriebe weiterhin Fachkräfte. Eine attraktive Ausbildung hilft, junge Menschen von einer Karriere in der Industrie zu überzeugen. Wenn wir dazu ein kleines bisschen beitragen können, ist das gut.“ Außerdem sei auch für die Roosters selbst das Thema Ausbildung von großer Bedeutung.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Share
Previous post Eishockey Wetten – Strategien, Wettarten und Expertenwissen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Hintergrund / InterviewsIserlohn Roosters

In Iserlohn möchte man mit Fördermitteln des Landes und des Bundes Lehrschwimmbecken und die Eissporthalle modernisieren

Iserlohn. (MK / Regional-Stimme) Der Deutsche Bundestag hat mit Beschluss des Bundeshaushalts...

By5. November 2025
! +Grizzlys WolfsburgIserlohn Roosters

Iserlohn Roosters stoppen ihre Negativserie! Cornel trifft in der Overtime zum 3:2 Sieg

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben nach sieben Niederlagen in Folge wieder...

By1. November 2025
! +Grizzlys WolfsburgIserlohn Roosters

„Wir müssen liefern“ – Iserlohn Roosters sind am Samstagabend gegen Wolfsburg gefordert

Iserlohn. (MK) Wieviel Benzin haben die Iserlohn Roosters am Samstagabend gegen Wolfsburg...

By31. Oktober 2025
! +Augsburger PantherDELFischtown PinguinsGrizzlys WolfsburgIserlohn Roosters

Bremerhaven wieder auf Kurs: „Wir lieben solche spannenden Spiele“, Iserlohn hofft dringend auf Verstärkung für die maue Offensive: „Müssen was tun“ – Grizzlys schlagen Augsurg

Bonn. (PM MagentaSport) Die Pinguins sind wieder auf Kurs! Mit einem knappen...

By31. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten