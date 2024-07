AHL-Defender wechselt nach Straubing – „Er spielt mit Herz und bringt die gewisse Leidenschaft mit“

Die Straubing Tigers freuen sich, die Verpflichtung von Alex Green bekannt zu geben, der in der kommenden Saison die Defensive des Teams verstärken wird....

Die Straubing Tigers freuen sich, die Verpflichtung von Alex Green bekannt zu geben, der in der kommenden Saison die Defensive des Teams verstärken wird.

Der 1,88 m große und 89 kg schwere Verteidiger begann seine Profikarriere in Nordamerika, wo er von 2020/2021 bis 2023/2024 in der AHL für die Laval Rocket und die Syracuse Crunch spielte. Zuletzt stand er für die Chicago Wolves auf dem Eis. In seiner AHL-Zeit erzielte Green insgesamt 47 Punkte.

„Ich freue mich auf das nächste Kapitel meiner Karriere bei einem hochklassigen Verein wie den Straubing Tigers“, sagt Green. „Es ist super aufregend, jetzt Teil eines deutschen Teams zu sein. Ich kann es gar nicht abwarten, die Fans und die Atmosphäre in der DEL zu spüren.“

Jason Dunham, der Sportliche Leiter der Straubing Tigers, kommentiert die Verpflichtung von Green: „Alex ist ein sehr solider Verteidiger mit Erfahrung in der American Hockey League! Er spielt mit Herz und bringt die gewisse Leidenschaft mit, die unsere Mannschaft verkörpert. Ich bin sehr stolz, dass wir ihn bekommen haben.“

Green wird in der kommenden Saison die Rückennummer 6 tragen.

Alex Grrens Karriere in Zahlen

Der Kader der Tigers im Überblick

Kader der Straubing Tigers 2024/2025 Stürmer Elis Hede - © Sportfoto-Sale (DR)