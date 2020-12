Aggressiv, kampfstark, laut – Maik „Klinge“ Klingsporn ist zurÃ¼ck!

Herne. (PM Herner EV) Der Herner EV hat in der Verteidigung nochmals nachgelegt und Maik Klingsporn verpflichtet. Wenn die Passmodalitäten abgewickelt sind, kann der...

Herne. (PM Herner EV) Der Herner EV hat in der Verteidigung nochmals nachgelegt und Maik Klingsporn verpflichtet. Wenn die Passmodalitäten abgewickelt sind, kann der 27-jährige bereits am Dienstag in Hamburg für den HEV auflaufen.

„Wir brauchen einfach wieder mehr Aggressivität auf dem Eis, und auch in die Kabine muss mehr Leben rein“, sagt HEV-Coach Danny Albrecht. Klingsporn absolvierte die Saisonvorbereitung bei den IceAliens aus Ratingen, ist körperlich fit und hat am Samstag bereits erstmals wieder am Gysenberg trainiert.

„Klinge spielt aggressiv, fährt die Checks zu Ende und macht die einfachen Dinge richtig. Ich hoffe, dass sich die Bande durch seine Rückkehr wieder öfter ausbeult“, so Danny Albrecht abschließend.

Klingsporn spielte bereits von 2017-2019 für den Herner EV und erzielte in seinen 74 Hauptrunden-Spielen sieben Tore und war an 21 weiteren Treffern beteiligt.