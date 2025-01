Against All Odds: Eispiraten treffen auf Rosenheim und Kaufbeuren

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Hinter den Eispiraten Crimmitschau liegen mehr als turbulente Tage.

Abschütteln müssen dies nun allen voran die Schützlinge von Cheftrainer Jussi Tuores, die am Wochenende erneut vor zwei schweren und wichtigen Partien stehen. Am Freitagabend treffen die Westsachsen im Sahnpark auf die Starbulls Rosenheim (31.01.2025 – 19.30 Uhr), am Sonntag steht das Gastspiel in Kaufbeuren an (02.02.2025 – 17.00 Uhr).

Viele Diskussionen um die Stadionthematik sowie die Insolvenz des Hauptsponsors Autarkstrom waren in den vergangenen Tagen rund um die Eispiraten präsent. Auch wenn sich der Eishockey-Zweitligist gerade in der der schwierigsten Phasen der Clubgeschichte befindet, liegt der sportliche Fokus nun auf dem kommenden Punktspielwochenende in der DEL2. „Against All Odds“ oder „Jetzt erst recht“, sollten dabei als Marschroute für die gebeutelten Westsachsen und ihre Anhänger gelten – auch, um gerade jetzt ein positives Zeichen nach außen zu senden!

Dabei kann Cheftrainer Jussi Tuores vor den beiden Begegnungen gegen Rosenheim und Kaufbeuren wieder auf die zuletzt verletzten Mario Scalzo und Scott Feser bauen, die seit gestern wieder im Mannschaftstraining stehen. Auch Justin Büsing wird zum Kader gehören. Nicht mit dabei sind weiterhin Rihards Marenis (Reha nach Operation) Ole Olleff (Fußverletzung), Tobias Lindberg (Oberkörperverletzung) sowie der angeschlagene Christian Schneider, der aktuell nur individuell trainiert.

Eispiraten empfangen Tabellenvierten Rosenheim

Am morgigen Freitagabend gastiert mit den Starbulls Rosenheim der aktuelle Tabellenvierte der DEL2 im Crimmitschauer Sahnpark. Das Team von Jari Pasanen, welches auch die Bürgschaft für einen möglichen DEL-Aufstieg hinterlegt hat, ist somit auf bestem Wege, die direkten Playoffs zu erreichen.

Aus den vergangenen fünf Partien konnten die Alpenvorländer drei für sich entscheiden. Nachdem die Oberbayern am vergangenen Freitag noch eine knappe 2:3-Niederlage bei den Eisbären aus Regensburg hinnehmen mussten, stand am Sonntag dann ein 5:2-Heimsieg über die Blue Devils Weiden zu Buche. In den bisher drei direkten Saisonduellen gingen die Eispiraten zwei Mal als Sieger hervor. Nachdem man am 3. November vor heimischen Publikum mit 3:1 gewann, hatten Jussi Tuores und seine Mannen auch beim 4:1-Auswärtssieg am 26. Dezember etwas zu feiern.

Bester Scorer der Starbulls ist mit weitem Abstand C.J. Stretch. Der US-Amerikaner konnte bislang zwölf Treffer und 34 Assists erzielen und trägt somit den Goldhelm der Rosenheimer. Ihm folgen Lukas Laub (16 Tore, 19 Vorlagen) und Charlie Sarault (9, 25). Im Tor konnte Jari Pasanen lange auf Oskar Autio bauen. Der Finne, welcher beeindruckende Statistiken aufweist, fehlte zuletzt allerdings verletzt. So schlugen die Oberbayern in dieser Woche auch noch einmal auf dem Transfermarkt zu und verpflichteten den Kanadier Cody Potter.

Westsachsen im Allgäu zu Gast

Im Rahmen des „Bayrischen Wochenendes“ geht es für den Eispiraten-Tross am Sonntag schließlich ins Allgäu. Dort treffen die Crimmitschauer auf den ESV Kaufbeuren, der momentan auf Tabellenplatz acht rangiert. Dabei konnten die Joker, die sich unter der Leitung des neuen Trainers Leif Carlsson zuletzt deutlich formverstärkt präsentieren, bislang 59 Zähler einfahren.

Zuletzt ging der ESVK gleich drei Mal als Sieger aus seinen Partien hervor. Während man in Weißwasser mit 5:3 gewann, setzten sich die Kaufbeurer sowohl gegen Weiden als auch gegen Dresden erst nach der regulären Spielzeit, sprich in Overtime oder Penaltyschießen, durch. Im bisherigen Saisonverlauf konnten die Crimmitschauer erst einmal gegen die Buron Joker gewinnen. Dabei stand am 28. Dezember ein überzeugender 5:1-Heimerfolg im Sahnpark zu Buche.

Der punktbeste Spieler des ESVK ist Samir Kharboutli. Der Deutsch-Tscheche konnte je 22 Tore und Vorlagen beisteuern und trägt mit insgesamt 44 Scorerpunkten den Goldhelm der Allgäuer. Ihm folgen zum einen Standort-Ikone Sami Blomqvist mit 41 Scorerpunkten sowie Offensiv-Verteidiger Jamal Watson, der als Defensivspieler auch schon 31 Scorer verbuchen konnte. Während Rihards Babulis bislang nur drei Mal als Start-Goalie zum Einsatz kam, gehört Daniel Fießinger mit seinen 38 Einsätzen zu einem klaren Leistungsträger und stellt mit einer Fangquote von über 90 Prozent zudem den Fels in der Brandung dar.

