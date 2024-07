AEV Panther bestÃ¤tigen Ex-Tiger Anthony Louis

Augsburg. (PM Panther) Die Panther sind ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Von den SCL Tigers aus der National League wechselt der...

Augsburg. (PM Panther) Die Panther sind ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Von den SCL Tigers aus der National League wechselt der 29-jährige Stürmer Anthony Louis nach Augsburg. Der Außenstürmer belegt die zehnte und vorerst letzte Importstelle im Kader des PENNY DEL-Clubs für die Saison 2024-25.

Anthony Louis wurde 2013 von den Chicago Blackhawks gedraftet. In deren Farmteam Rockford IceHogs erhielt er unter dem neuen Panthercoach Ted Dent seine ersten Einsätze in der American Hockey League. Für Rockford, die Charlotte Checkers und die Texas Stars absolvierte der 172 cm große und 77 kg schwere Linksschütze in sieben Jahren AHL 315 Spiele. Mit 188 Scorerpunkten bewies der Offensivspieler seinen Scoring-Touch. Von 2020 bis 2022 stürmte Louis bei den Stars erfolgreich in einer Formation mit Riley Damiani. 2021 wurde Damiani Topscorer des Teams, in der darauffolgenden Spielzeit führte dann Louis die interne Punktewertung an. Die beiden Panther-Neuzugänge harmonierten dabei hervorragend.

Zwei Jahre früher als Damiani entschied sich Anthony dann für einen Wechsel nach Übersee. 2022-23 markierte er für Barys Astana in der KHL neun Treffer und 21 Assists in 57 Partien. In der abgelaufenen Saison lief der schnelle und technisch versierte Außenstürmer für die SCL Tigers in der Schweiz auf, nun sind Anthony und Damiani in der Fuggerstadt wieder vereint.

Der Sportdirektor der Panther, Larry Mitchell, sagt über den neuen Stürmer: „Anthony Louis stand in den vergangenen Monaten immer weit oben auf unserer Kandidatenliste. Wir freuen uns sehr, dass sich ein talentierter Stürmer mit seinen Qualitäten für uns entschieden hat. Anthony ist ein sehr schneller, wendiger und trickreicher Spieler, der unser Offensivspiel beleben wird. Ich habe ihn in den letzten Jahren immer wieder live spielen sehen und bin von seinen Fähigkeiten überzeugt. Auch in der Schweiz hat er letzte Saison nach einer kurzen Verletzungspause im Herbst noch starke Leistungen gezeigt und beispielsweise gegen mein Ex-Team Kloten dreifach gepunktet.“

Im Jahr 2012 wurde Anthony Louis mit den USA U18-Weltmeister, 2013 gewann er mit der Juniorenauswahl seines Heimatlandes dann die Silbermedaille.

Louis wird im Panthertrikot mit der Rückennummer 18 auflaufen.