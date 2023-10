Ã„rmel hochkrempeln bei den Ice Dragons! Herford in Halle und gegen Tilburg

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein heißt es ab sofort den Blick und die Konzentration nach vorne zu richten und...

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein heißt es ab sofort den Blick und die Konzentration nach vorne zu richten und das schwierige Programm des kommenden Wochenendes in Angriff zu nehmen.

Nach der Trennung von Coach Milan Vanek gilt es für die Ice Dragons und dem gesamten Umfeld, die Ärmel hochzukrempeln und sich gemeinsam den nächsten Aufgaben zu stellen. Nachdem Miha Zbontar das Training kurzfristig übernommen hat, blieb nicht viel Zeit, um die Mannschaft auf die Spiele bei den Saale Bulls Halle (Freitag) und gegen die Tilburg Trappers (Sonntag) vorzubereiten. Um so mehr wird es auch darum gehen, dass die ostwestfälischen Eishockeyfans wieder hinter ihrem Team stehen und umgekehrt, sich dieses durch viel Kampfgeist den Support wieder zurückholt.

Im Freitagsspiel geht es zu den Saale Bulls aus Halle. Ab 20.00 Uhr wartet somit eine schwierige Aufgabe im Sparkassen Eisdom auf die Ice Dragons. Der derzeitige Tabellensiebte hat einen größeren Umbruch hinter sich und mit Sicherheit braucht es an der Saale ein wenig Zeit, bis die Mannschaft das gesamte Potential abrufen kann. Dennoch sollte ausreichend Qualität vorhanden sein, um auch in dieser Saison zumindest zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen. In den Heimspielen blieb Halle bislang ungeschlagen und musste lediglich im Derby gegen Leipzig in die Overtime gehen. Ohne Zweifel eine sehr hohe Hürde, die Herford nun zu überwinden hat, aber auch eine Chance für den HEV, sich an einem starken Gegner aufzurichten und nach drei deutlichen Niederlagen in Serie, eine Wende einzuleiten.

Auch in der Sonntagsbegegnung wird die Aufgabe in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ alles andere als leicht. Ab 18.30 Uhr stellen sich die Tilburg Trappers erstmals in dieser Saison in Herford vor. Während einige favorisierte Mannschaften der Oberliga Nord zunächst ein wenig schwächelten, zeigten die Trappers, dass man unbedingt mit ihnen rechnen sollte. Derzeit rangieren die Niederländer auf Platz 4 der Tabelle und blieben in den bisherigen Auswärtsbegegnungen noch ohne Punktverlust. Auch sämtliche Spiele der vergangenen drei Spielzeiten gegen die Ice Dragons verliefen ohne einen einzigen Punktgewinn für Herford. Doch genau das will der HEV zu gerne ändern und versuchen, diese Serie zu brechen. Für die Mannschaft um Kapitän Jonas Gerstung wäre es mit Sicherheit ein perfekter Zeitpunkt, um ein äußerst positives Signal zu setzen.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet um 17.30 Uhr auch eine Abendkasse, zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.

