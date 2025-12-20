Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
! +Bietigheim SteelersKrefeld Pinguine

Ã„rgerliche Heimpleite fÃ¼r die Krefeld Pinguine gegen die Bietigheim Steelers! Das sagen Mike Fischer und die Coaches zum Spiel

20. Dezember 20252 Mins read18
Joshua Rust (links, Bietigheim) und Max Newton im Zweikampf - Â© Niederrhein-Foto (SH)
Krefeld. (RS / PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben am Freitagabend gegen die Bietigheim Steelers mit 1:2 verloren.

Vor 6.816 Zuschauern in der Yayla Arena zeigten die Schwarz-Gelben eine engagierte, aber nicht ihre stÃ¤rkste Leistung, trafen auf selbstbewusste GÃ¤ste, die mit drei Siegen in Serie angereist waren und hatten in den entscheidenden Momenten nicht das nÃ¶tige GlÃ¼ck auf ihrer Seite. Mathew Santos erzielte den einzigen KEV-Treffer des Abends.

Das erste Drittel verlief ausgeglichen, bis die Steelers im Powerplay zuschlugen: Steelers-StÃ¼rmer Alexander Preibisch legte durch die eigenen Beine an den langen Pfosten, wo Tyler McNeely nur noch zum 0:1 einschieÃŸen musste (19.) und somit in der ewigen DEL 2-Scorer-Liste mit 496 Punkten mit Rekordhalter Matt McKnight gleichgezogen ist.

Kurz vor der Sirene traf Max Newton auf den ersten Blick noch. Doch nach Videobeweis wurde der Treffer nicht gegeben. Die Spielzeit war bereits abgelaufen, es blieb beim 0:1.

Die Pinguine hatten nach 20 Minuten noch nicht so richtig ins Spiel gefunden. Bietigheim kam mit dem Selbstvertrauen aus drei Siegen in Serie und kombinierte sich immer wieder gefÃ¤hrlich vor Felix Bick.

Im Mittelabschnitt erhÃ¶hten die GÃ¤ste: Maximilian Hops verlor unglÃ¼cklich seinen SchlÃ¤ger, als ihm ein Pass unter der Kelle hindurchrutschte. Brett Kemp nutzte die entscheidenden zwei Schritte Richtung Tor, bekam den Pass von Mike Fischer und verwandelte ohne MÃ¼he zum 0:2 (22.).

Die Pinguine antworteten in der 37. Minute: Davis Vandane spielte einen tollen Pass an der blauen Linie, Steven Raabe hatte viel Platz, scheiterte an Florian Mnich, doch Mathew Santos rackerte vor dem Tor hart und schob den Nachschuss zum 1:2 Ã¼ber die Linie.

Im Schlussdrittel sorgte eine Szene fÃ¼r Diskussionen: Daniel Bruch ging alleine auf Mnich zu, scheiterte zunÃ¤chst, die Schiedsrichter zeigten eine Strafe gegen die Steelers an. Dann spielte Bruch zurÃ¼ck auf Leonhard Korus, der Mnich tunnelte und ins Tor schoss. Nach kurzer Beratung entschieden die Unparteiischen auf Penalty statt Tor, da sie bereits zuvor auf StrafstoÃŸ entschieden hatten (49.). Bruch trat zum Penalty an, konnte aber nicht verwandeln.

AnschlieÃŸend bliesen die Pinguine zur Schlussoffensive, kamen dem Ausgleich zwar nahe, scheiterten aber immer wieder an einem gut aufgelegten Florian Mnich. Vor ihm verteidigten die Steelers diszipliniert und nutzten ihre Chancen effizient. Am Ende reichte es fÃ¼r die Schwarz-Gelben daher nicht, um die Punkte in Krefeld zu behalten.

Stimmen zum Spiel


Endergebnis:

Krefeld Pinguine â€“ Bietigheim Steelers 0:2 (0:1, 1:1, 0:0)Â 

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Blumenkamp) â€“ Raabe, Vandane; KÃ¶hler, Dybowski; Mebus, Konze; Korus â€“ MÃ¼ller, Newton,Santos; Bruch, Zengerle, Gogulla; Cerny, MÃ¤kitalo, Nijenhuis; Hops, Focks.

Trainer: Thomas Popiesch.

Bietigheim Steelers: Mnich (Schmidt) â€“ Dronia, SÃ¶ll; Uplegger, SchÃ¼le; Hochreiter, Jiranek; Sturm â€“ Racuk, Kemp, Fischer; Reisnecker, Fonstad, Dugan; Eckl, McNeely, Preibisch; Scheck, Rust, Judin.

Trainer: Alexander DÃ¼ck.

Statistik:

Tore: 0:1 (18:04) McNeely (Preibisch/Fischer) PP5-4, 0:2 (21:24) Kemp (Fischer/Racuk), 1:2 (36:10) Santos (Newton/Raabe)

Strafminuten: Krefeld 4, Bietigheim 6

Schiedsrichter: WÃ¶lzmÃ¼ller/Gawlik

Zuschauer: 6.816

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Trainerwechsel bei den Erding Gladiators

