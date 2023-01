Ã„nderung im Coaching Staff des SC Langenthal

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal hat sich entschieden, Kevin Schläpfer mit sofortiger Wirkung als Headcoach einzusetzen. Jeff Campbell und Robert Othmann bleiben dem...

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal hat sich entschieden, Kevin Schläpfer mit sofortiger Wirkung als Headcoach einzusetzen.

Jeff Campbell und Robert Othmann bleiben dem Coaching Staff erhalten und werden die Rollen der Assistenztrainer übernehmen.

Nach zuletzt enttäuschenden sportlichen Leistungen ist die Clubführung gemeinsam mit dem Trainerteam um Jeff Campbell zum Schluss gekommen, dass es neue Impulse im Coaching braucht und eine interne Lösung mit Kevin Schläpfer erfolgsversprechend ist. Der SCL-Verwaltungsratspräsident Gian Kämpf äussert sich wie folgt zur Massnahme: «In zahlreichen Gesprächen mit Kevin Schläpfer, Jeff Campbell und seinem Staff wurde intensiv nach einer Lösung zur Beendigung der sportlichen Baisse gesucht. Alle Beteiligten sind überzeugt, dass Kevin mit seinen Qualitäten und seiner Energie die richtigen Impulse setzen kann und frischen Wind reinbringen wird».

Kevin Schläpfer nimmt wie folgt Stellung zu seiner neuen Aufgabe: «Mir ist sehr wichtig, dass Jeff und Rob dabeibleiben und wir gemeinsam alles für den Erfolg geben werden. Wir sind überzeugt von diesem Schritt und glauben fest daran, so den Turnaround zu schaffen!» und ergänzt weiter: «Parallel wurden viele Gespräche mit den Spielern geführt. Die Mannschaft ist motiviert, steht in der Verantwortung und will diese Saison mit dem SCL so erfolgreich wie möglich abschliessen. Es wird keine vorzeitigen Abgänge von Spielern geben». Das verstärkte Trainerteam wird heute Abend beim Auswärtsspiel in La Chaux-de-Fonds erstmals im Einsatz stehen.