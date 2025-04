Nils KrÃ¤mer bleibt Trainer bei den Rockets

Limburg. (PM EGDL) Er ist zwar kein Eigengewächs, aber mit Beginn der kommenden Runde geht der 29-jährige in seine zehnte Saison bei den Rockets und gehört mittlerweile zu den Gesichtern der EG Diez-Limburg.

Als Nils 2016 aus der Oberliga an den Heckenweg wechselte, dachte er sicherlich selbst nicht daran, knapp zehn Jahre später als Headcoach an der Bande zu stehen. „Irgendwie komme ich hier nicht mehr weg“, sagte der ehemalige Rockets-Verteidiger jedoch bereits im September 2020 im Podcast „2 Minuten Beinstellen“ und daran hat sich nach wie vor nichts geändert. Nur steht er jetzt nicht mehr auf dem Eis, sondern an der Bande: Nach fünf Spielzeiten als Verteidiger konzentrierte sich der gebürtige Pfälzer im Anschluss auf seinen beruflichen Werdegang, blieb aber dem Verein als Bindeglied zwischen Nachwuchsbereich und Vorstand sowie als Trainer im Nachwuchs und der zweiten Mannschaft erhalten. Zum Ende der Saison 2023/24 als auch in der abgelaufenen Spielzeit war Nils erstmalig als Co-Trainer für die EGDL tätig und übernahm in der Meisterschaftsrunde der CEHL in einer sportlich schwierigen Phase die Position des Cheftrainers. Im Anschluss hauchte er dem Team vom Heckenweg neues Leben ein, schaltete im Viertelfinale mit den Rockets den letztjährigen Meister aus Lüttich aus und scheiterte im Halbfinale erst in Spiel fünf dramatisch an den Snackpoint Eaters Limburg. Nach der Sommerpause wird die dienstälteste Rakete erstmalig als allein verantwortlicher Trainer in eine Spielzeit mit der EGDL starten.

„Ich bin hier vor Ort privat, beruflich und auch sportlich fest verwurzelt,“ sagt Nils. „Mich freut es, dass der Verein mir vertraut und mir diese Chance bietet. Es ist für mich aber auch der nächste logische Schritt meiner Weiterentwicklung. Ich habe als Spieler bei den Rockets angefangen, danach den Nachwuchs und die 1b trainiert und war als Co-Trainer der ersten Mannschaft tätig. Wir richten uns als Verein insgesamt ab sofort etwas anders aus und ich will meinen Teil für den bestmöglichen Erfolg dazu beitragen.“

„Nils hat die Mannschaft übernommen, als sportlich kaum etwas ging und letztendlich hat nur etwas Glück im Penaltyschießen gefehlt, um ins Finale einzuziehen“, so die Sportliche Leitung. „Er hat starke Arbeit abgeliefert und immer einen klaren Plan, so dass es von unserer Seite keine Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit gab. Die zukünftigen Rahmenbedingungen sind insgesamt schwieriger als in den letzten Jahren, aber wir sind überzeugt mit Nils den absolut richtigen Mann an der Bande stehen zu haben.

