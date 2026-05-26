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Adler verpflichten weiteren Torhüter

26. Mai 20261 Mins read76
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Felix Noack - © Bruno Dietrich / City-Press
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Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können auf der Torhüterposition Vollzug melden.

Von den Blue Devils Weiden aus der DEL2 wechselt Felix Noack zum amtierenden Vizemeister. Gemeinsam mit Maximilian Franzreb und Jake Hildebrand wird er das Torhütergespann in der kommenden Saison bilden.

Noack, der im Nachwuchs der Eisbären Berlin ausgebildet wurde, bringt mit 1,97 Meter Körpergröße Gardemaße für die Torhüterposition mit. Nach einer Zwischenstation bei den Hannover Scorpions in der Oberliga Nord wechselte der Schlussmann zur Saison 2024/25 nach Weiden in die zweite Liga. Dort konnte der junge Torwart schnell sein Talent und seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. In 44 Partien für die Oberpfälzer kommt der gebürtige Berliner auf eine Fangquote von 90,05 Prozent.

„Felix ist ein junger Torwart, der sich stetig verbessert. Er verfügt über eine imposante Statur und großes Potenzial. Er wird uns auf der ohnehin schon stark besetzten Torhüterposition noch mehr Tiefe geben“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

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