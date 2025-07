Adler verpflichten schwedischen Goalie aus der KHL

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben mit Johan Mattsson einen routinierten Torhüter unter Vertrag genommen.

Der 33-jährige Schwede unterschreibt einen Einjahresvertrag und wird gemeinsam mit Maximilian Franzreb sowie Leon Willerscheid das neue Torhüter-Trio der Adler bilden.

Mattsson bringt reichlich internationale Erfahrung mit nach Mannheim. Der 1,93 Meter große Goalie stand zuletzt bei Barys Astana aus der multinationalen KHL unter Vertrag. Zuvor spielte Mattsson unter anderem für SKA St. Petersburg, Avtomobilist Yekaterinburg, Dinamo Riga sowie für Frölunda, wusste bei seinen Stationen jeweils mit Fangquoten über 90 Prozent zu überzeugen. Mit dem schwedischen Topclub gewann Mattsson 2019 die Meisterschaft sowie zweimal in Folge die Champions Hockey League (2019 / 2020).

„Ich freue mich riesig auf das neue Kapitel in Mannheim. Die Adler zählen zu den Topclubs – nicht nur in der PENNY DEL, sondern auch in Europa. Ich hatte tolle Gespräche mit Dallas und Petri, sie waren voll des Lobes über die Organisation, die Arena und die Fans“, so Mattsson, der 2011 in der siebten Runde an Position 211 von den Chicago Blackhawks gedraftet wurde.

„Johan bringt eine Kombination aus Größe, Ausgeglichenheit und internationaler Erfahrung in unser Team. Er weiß seine Körpergröße hervorragend zu nutzen, um Winkel zu verkürzen. Zudem hat er in einigen der besten Ligen außerhalb der NHL gespielt und dabei stets Ruhe ausgestrahlt. Johan wird uns mit seiner Erfahrung und seinem Charakter bereichern“, freut sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins über die Verpflichtung.

Mattsson wird bei den Adlern mit der Rückennummer 33 zwischen den Pfosten stehen.

Der Kader 2025/26 in der Übersicht

Torhüter: Maximilian Franzreb, Leon Willerscheid, Johan Mattsson

Verteidiger: Tobias Fohrler, John Gilmour, Leon Gawanke, Lukas Kälble, Nicolas Mattinen, Colin Schlenker, Nick Mähler, Dan Renouf, Hayden Shaw

Angreifer: Kristian Reichel, Eric Uba, Luke Esposito, Kris Bennett, Matthias Plachta, Samuel Soramies, Yannick Proske, Tom Kühnhackl, Marc Michaelis, Maximilian Heim, Alexander Ehl, Justin Schütz, Zach Solow, Max Penkin

