Adler verlängern mit einem weiteren Angreifer

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können eine weitere Vertragsverlängerung vermelden.

Demnach wird auch Kris Bennett weiterhin für Mannheim auflaufen.

Der 30-jährige Angreifer, der zumeist mit Anthony Greco und Zach Solow eine Formation bildet, gehört seit 2023 zu den Adlern.

„Kris setzt Standards in Sachen Arbeitseinstellung. Er kommt jeden Tag mit dem Mindset in die Arena, sich verbessern zu wollen. Außerdem ist er ein perfekter Teamplayer“, nennt Cheftrainer und Manager Dallas Eakins die Vorzüge des Kanadiers.

In insgesamt 141 PENNY DEL Begegnungen sammelte der schnelle Außenstürmer 40 Tore und 32 Vorlagen.