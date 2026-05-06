Adler verabschieden sieben Spieler

Mannheim. (PM Adler) Die Abschlussgespräche sind geführt, weitere Personalentscheidungen getroffen.

Demnach werden mit Johan Mattsson, William Worge Kreü, Brendan O’Donnell, Kevin Bicker, Alex Ruuttu, Leon Willerscheid und Kimi Saffran sieben Spieler den Club verlassen.

Schlussmann Johan Mattsson schloss sich vor der abgelaufenen Spielzeit den Adlern an, präsentierte sich in 20 Hauptrunden sowie drei Playoff-Partien als zuverlässiger Rückhalt. Mit einem Gegentorschnitt von 2,31 und einer Hauptrundenfangquote von 91,2 Prozent (Playoffs: 90,2) zählte der 34-jährige Schwede zu den besten Torhütern der Liga. Daneben verbuchte der ruhige Linksfänger drei Shutouts. Die Backup-Torhüter Leon Willerscheid und Kimi Saffran blieben indes ohne Pflichtspieleinsatz, fügten sich aber tadellos in das Mannschaftsgefüge ein.

Defender William Worge Kreü stieß kurz vor Hauptrundenende zum Team. Der 25-Jährige absolvierte in der regulären Spielzeit noch vier Partien und stand in den Playoffs 13-mal für die Adler auf dem Eis, sammelte dabei ein Tor und drei Vorlagen. Der großgewachsene Defensiv-Verteidiger wusste dabei mit einer stabilen Spielweise vor dem eigenen Tor zu überzeugen.

Auch Brendan O’Donnell stieß unter der Saison zum Team, wechselte Anfang Dezember in die Quadratestadt. Sechs Treffer und drei Vorlagen gelangen dem schussgewaltigen Stürmer in 23 Hauptrundenbegegnungen. In sechs Playoff-Partien ließ der 33-Jährige drei weitere Assists folgen. Kevin Bicker kam Ende Dezember im Tausch für Eric Uba aus Frankfurt zu den Adlern, erlitt hier allerdings nach sechs Partien eine schwere Verletzung und kam fortan nicht mehr zum Einsatz. Der Ende Februar nachverpflichtete Finne Alex Ruuttu kam indes nur auf einen Einsatz in den Playoffs, blieb dabei punktlos.