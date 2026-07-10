Adler nehmen Poirier unter Vertrag

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben einen weiteren Verteidiger für die kommende Saison unter Vertrag genommen.

Demnach wechselt Jérémie Poirier aus der nordamerikanischen AHL in die PENNY DEL. Der 24-jährige Kanadier erhält bei den Adlern die Rückennummer 54.

„Jérémie hat das Zeug zu einem dynamischen Verteidiger, der mit seinen läuferischen Fähigkeiten, seiner Kreativität und seinen Offensivinstinkten das Spiel beeinflussen kann. Mit seinen erst 24 Jahren hat er noch genügend Raum, um weiter zu wachsen, und wir sind uns sicher, dass ihm unser Umfeld hilft, sich zu entwickeln. Davon profitiert natürlich auch unsere Mannschaft“, äußert sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins zur Verpflichtung des Linksschützen.

Poirier war bis zum Beginn der zurückliegenden Spielzeit ausschließlich in seiner kanadischen Heimat aktiv. 2020 wurde der 1,85 Meter große und 85 Kilogramm schwere Defender von Calgary in der dritten Runde an Position 72 gedraftet. Nach zwei weiteren Jahren in der Nachwuchsliga QMJHL stieß Poirier 2022 zum Farmteam der Flames. Für die Wranglers bestritt Poirier insgesamt 215 AHL-Begegnungen, in denen er 21 Tore und 93 Vorlagen verbuchte, ehe er während der vergangenen Saison nach Texas zu den Stars transferiert wurde und dort weitere 16 Partien absolvierte (vier Tore / sechs Vorlagen).

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jérémie Poirier @ Elite Prospects