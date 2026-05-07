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Adler nehmen am Spengler Cup teil

7. Mai 20261 Mins read14
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Trainer Dallas Eakins bei der Bank der Adler Mannheim - © City-Press
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Mannheim. (PM Adler) Nach elf Jahren Abstinenz werden die Adler Mannheim vom 26. Dezember bis 31. Dezember wieder am prestigeträchtigen Spengler Cup teilnehmen.

Zum insgesamt neunten Mal reist der amtierende Vizemeister zwischen Weihnachten und Silvester zum traditionellen Einladungsturnier in die Schweizer Alpen, das seit 1923 ausgetragen wird.

„Es ist eine große Ehre für uns, für das vielleicht größte und geschichtsträchtigste Einladungsturnier Europas berücksichtigt zu werden. Die Atmosphäre, das hochklassige Eishockey und die gesamte Turnierorganisation sind einfach einmalig und genügen höchsten Ansprüchen. Es freut uns, auf internationale Spitzenteams zu treffen und das deutsche Eishockey in diesem besonderen Rahmen vertreten zu dürfen“, äußert sich Adler-Geschäftsführer Matthias Binder zur Teilnahme an der insgesamt 98. Auflage des Turniers.

Neben den Adlern stehen bereits die U.S. Collegiate Selects (USA), Frölunda HC (Schweden), die SCL Tigers (Schweiz) sowie Gastgeber und Titelverteidiger Davos als Teilnehmer fest. Der sechste und letzte Partizipant wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Turnier-Dauerkarten sind ab Mitte Juli 2026 ausschließlich über die offizielle Seite des Spengler Cups erhältlich, Einzeltickets können ab dem 08. September erworben werden.

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