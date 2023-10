Adler Mannheim: VertragsauflÃ¶sung mit Taro Jentzsch

Artikel anhören Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim und Stürmer Taro Jentzsch haben sich in beidseitigem Einvernehmen auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis...

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim und Stürmer Taro Jentzsch haben sich in beidseitigem Einvernehmen auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis 2025 datierten Vertrags geeinigt.

Jentzsch verlässt somit die Adler mit sofortiger Wirkung und schließt sich einem Ligakonkurrenten an.

Jentzsch wechselte vor der Saison 2022/23 zu den Adlern, nachdem er zuvor zwei Spielzeiten in Iserlohn erste PENNY DEL Erfahrungen gesammelt hatte. Der gebürtige Berliner verbuchte in seinem ersten Jahr in Mannheim 17 Punkte in insgesamt 57 Ligapartien.

„Taro ist zweifelsfrei ein talentierter Spieler, der sich immer vorbildlich verhalten und sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Allerdings haben sich aufgrund der getätigten Verpflichtungen für die aktuelle Saison sowie dem neuen System unter Cheftrainer Johan Lundskog veränderte Umstände ergeben, sodass sich die Perspektive für Taro verändert hat. Daher sind wir übereingekommen, dass es sowohl für den Club als auch für Taro das Beste ist, getrennte Wege zu gehen“, begründet Sportmanager Jan-Axel Alavaara die Trennung.

Die Adler Mannheim danken Taro für sein Engagement, seinen Einsatz und seine Bereitschaft und wünschen ihm für die sportliche wie private Zukunft alles Gute.

