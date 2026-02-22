Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Adler Mannheim verstÃ¤rken sich noch einmal in der Defensive

22. Februar 20261 Mins read143
Spieler der Adler Mannheim - Â© Bruno Dietrich / City-Press
Mannheim. (PM Adler) Zum Hauptrundenendspurt in der PENNY DEL verstÃ¤rken sich die Adler Mannheim mit einem weiteren Verteidiger.

Von Jukurit Mekkeli aus Finnlands hÃ¶chster Spielklasse wechselt William Worge KreÃ¼ nach Mannheim. Der Defensivspieler unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Worge KreÃ¼, der im NHL-Draft 2018 in der siebten Runde an Position 187 von den Buffalo Sabres gezogen wurde, spielte in seinen ersten Profijahren ausschlieÃŸlich fÃ¼r seinen Jugendverein LinkÃ¶ping HC. Zur Saison 2021/22 verlieÃŸ der 1,97 Meter groÃŸe und 84 Kilogramm schwere AbwehrhÃ¼ne erstmals seinen Heimatklub und schloss sich IK Oskarshamn an. Nach zwei Jahren kehrte er jedoch nach LinkÃ¶ping zurÃ¼ck. Insgesamt absolvierte er 262 Hauptrunden- und Playoff-Partien in Schwedens hÃ¶chster Liga (SHL) absolvierte. In der laufenden Saison stand der Verteidiger fÃ¼r Jukurit auf dem Eis und verbuchte in 47 Spielen drei Tore sowie sieben Vorlagen.

â€žWir freuen uns sehr, William in unserem Team willkommen heiÃŸen zu dÃ¼rfen, und sind seinem ehemaligen Verein Jukurit dankbar, dass er uns diese Verpflichtung ermÃ¶glicht hat. William bringt neben seiner GrÃ¶ÃŸe und einem groÃŸartigen Charakter auch ein hohes Wettbewerbsniveau mit. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber eine hervorragende Gruppe von Verteidigern, die William optimal ergÃ¤nzen wirdâ€œ, so Cheftrainer und Sportmanager Dallas Eakins zur Verpflichtung des 25-JÃ¤hrigen, der am heutigen Sonntag in Mannheim eintrifft und kÃ¼nftig mit der RÃ¼ckennummer 14 auflaufen wird

