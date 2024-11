Adler Mannheim verstÃ¤rken ihre Defensive

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können die Verpflichtung von Zachary Leslie bekanntgeben. Der 30- jährige Verteidiger spielte zuletzt für die Rapperswil-Jona Lakers in...

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können die Verpflichtung von Zachary Leslie bekanntgeben.

Der 30- jährige Verteidiger spielte zuletzt für die Rapperswil-Jona Lakers in der Schweizer NLA und verstärkt bis zum Ende der laufenden Spielzeit die Defensive des Tabellenfünften der PENNY DEL.

Leslie, der in Ottawa geboren wurde, hat den Großteil seiner bisherigen Karriere in der AHL verbracht. Für Ontario Reign, die Chicago Wolves, Stockton Heat und die Belleville Senators absolvierte der robuste Verteidiger 394 Partien, dabei gelangen ihm 29 Tore und 113 Vorlagen.

Im Sommer 2022/23 wechselte Leslie nach China. Zwei Spielzeiten verbrachte der Linksschütze bei Kunlun Red Star. Als Assistenzkapitän bestritt er in dieser Zeit 95 Spiele in der multinationalen KHL, ehe er sich den Lakers anschloss.

„Wir freuen uns, dass Zac sich für einen Wechsel nach Mannheim entschieden hat. Zac ist ein charakterstarker Mensch, bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus verschiedenen Ligen mit. Seine Unterschrift gibt uns Tiefe und sorgt für mehr Konkurrenzkampf im Defensivbereich“, sagt Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins zur Verpflichtung Leslies.

Leslie wird am kommenden Montag in Mannheim erwartet. Nach den obligatorischen Untersuchungen kann der Kanadier, der künftig mit der Rückennummer 37 auflaufen wird, frühestens am Dienstag erstmals mit seinen neuen Teamkollegen aufs Eis gehen.

Zac Leslies Karriere in Zahlen

